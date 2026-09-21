Κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου τιμάται η Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο και ο Άγιος Νικόλαος είναι μια πόλη με μοναδική φυσική ομορφιά και έντονη τουριστική δραστηριότητα. Η ημέρα αυτή προσφέρει την ευκαιρία να αναλογιστούμε πως μετακινούμαστε και πως μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα μας.

Η υπερβολική χρήση του αυτοκινήτου και γενικά των μηχανοκίνητων μέσων επιβαρύνει την κυκλοφορία, αυξάνει την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση και περιορίζει τον δημόσιο χώρο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένους, πεζούς και ποδηλάτες. Ακόμη και μια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο μπορεί να μας δείξει πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η ζωή στην πόλη μας.

Ο Άγιος Νικόλαος βρίσκεται σε προνομιακή γεωγραφική θέση πάνω στην Κρήτη, καθώς επιτρέπει στους κατοίκους του να πραγματοποιούν μικρές διαδρομές με τα πόδια . Η μετακίνηση από τις γειτονιές προς το κέντρο, τη λίμνη, την παραλιακή ζώνη ή τις δημόσιες υπηρεσίες μπορεί συχνά να γίνει χωρίς τη χρήση αυτοκινήτου.

Το περπάτημα δεν αποτελεί μόνο μια φιλική προς το περιβάλλον επιλογή, αλλά είναι και μια επένδυση στην υγεία μας. Μειώνει τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων, βοηθά στη διατήρηση του φυσιολογικού βάρους και συμβάλλει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Επιπροσθέτως βελτιώνει την ισορροπία μας, καθώς μας προστατεύει από τις πτώσεις και τα πιθανά κατάγματα λόγω της οστεοπόρωσης που πολλοί δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.

Το ποδήλατο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Έτσι και στην περιοχή μας έχουν αναπτυχθεί δύο ποδηλατικοί σύλλογοι με πανελλήνιες διακρίσεις, που συμβάλλουν στην ευζωία και στην καλή διατήρηση της υγείας μας. Επίσης πολύ συχνά, συναντάμε ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες πολλούς ποδηλάτες από άλλα μέρη της χώρας αλλά και το εξωτερικό. Επομένως υπάρχει μια άνθηση του αθλητικού τουρισμού που συμβάλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής μας και στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έτσι η Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο αποτελεί μια αφορμή για να δοκιμάσουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και να αφήσουμε για λίγο το αυτοκίνητο μας.

Το ποδήλατο προσφέρει γρήγορη μετακίνηση σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις, καθώς είναι τρόπος μετακίνησης φιλικός προς το περιβάλλον με μηδενικό κόστος καυσίμων και εκπομπές ρύπων.

Η αλλαγή κουλτούρας και η στροφή προς τις ήπιες μορφές μετακίνησης συμβάλλει συνολικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών μας. Επίσης συμβάλλει στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης και στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και κέντρων ψυχαγωγίας και διασκέδασης.

Οι Μικρές αλλαγές μπορούν να αποφέρουν το μεγάλο αποτέλεσμα

Η βιώσιμη κινητικότητα δεν απαιτεί πάντα μεγάλες θυσίες. Συχνά, μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες, μπορούν να έχουν σημαντικό θετικό αποτύπωμα .

Με την ανάπτυξη και ευαισθητοποίηση μας για μετακινήσεις χωρίς αυτοκίνητο, μπορούμε να αναλογιστούμε το πραγματικό κέρδος ότι βρίσκεται στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας μετακινήσεων. Μιας κουλτούρας που δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο, στον δημόσιο χώρο και στην ποιότητα ζωής. Ο Άγιος Νικόλαος έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσει παράδειγμα μιας σύγχρονης, φιλικής και βιώσιμης πόλης, όπου το αυτοκίνητο δεν είναι η μοναδική επιλογή, αλλά μία από τις πολλές .

Τολμώ να προτείνω ως ορθοπαιδικός χειρουργός και ιατρός εξειδικευμένος στην οστεοπόρωση να επιλέγουμε το περπάτημα για αποστάσεις έως 1–2 χιλιομέτρων, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μετακινούνται πεζά όπου αυτό είναι ασφαλές, να αξιοποιούμε τους δημόσιους χώρους και τις παραλιακές διαδρομές της πόλης, να φοράμε πάντα κράνος και να τηρούμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά την μετακίνηση μας με το ποδήλατο, να σχεδιάζουμε ασφαλείς διαδρομές με χαμηλή κυκλοφορία για άθληση με το ποδήλατο, να επιλέγουμε μία ημέρα την εβδομάδα χωρίς αυτοκίνητο, να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου είναι εφικτό.

Οι αλλαγές αυτές μπορεί να φαίνονται μικρές, όμως όταν υιοθετούνται από πολλούς πολίτες δημιουργούν σημαντικά οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία.

Ιωάννης Ρουκουνάκης MD, MSc

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Τραυματολόγος.

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής BLS – ERC (Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτής του European Resuscitation Council)

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Διαχείρισης της Αιμορραγίας U.S. DoD

Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δημόσιας Υγείας

του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης