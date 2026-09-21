Καλωσορίζοντας τον κ. Nicola de Michelis, ο Περιφερειάρχης Κρήτης επισήμανε την ανάγκη προώθησης των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων και της διαχείρισής τους από τις Περιφέρειες της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι θα ήταν λανθασμένη πολιτική η διαχείρισή τους να γίνεται από την κεντρική διοίκηση.

«Όλες οι Περιφέρειες της Ευρώπης ενώνουν τη φωνή τους για τη διεκδίκηση και διαχείριση των προγραμμάτων αυτών από την κεντρική εξουσία. Η πολιτική συνοχής φέρνει πραγματικά τον πολίτη κοντά στην Ευρώπη, είτε μένει στην Περιφέρεια, σε ένα χωριό, είτε σε μια μεγάλη πόλη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και Α΄Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ ενημέρωσε τον γενικό διευθυντή της DG REGIO ότι, σε επίπεδο Ελλάδας, υπάρχει ήδη ομόφωνη απόφαση της ΕΝΠΕ για τη διεκδίκηση της περιφερειακής διαχείρισης όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Ο κ. Nicola de Michelis συνοδευόταν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κύπρου-Ελλάδας στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παναγιώτη Πανταζάτο, και το στέλεχος Έλενα Μπανάβα, ενώ παρούσα ήταν και η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη», Μαρία Κασσωτάκη.

Στη συνέχεια, ο κ. Nicola de Michelis θα επισκεφθεί μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης το νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης στη Μ. Καρδιωτίσσης, όπου θα ακολουθήσει σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων.