Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, μετέβη στην Κάρπαθο, όπου έλαβε μέρος στη χεροτονία του Καθηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βασσών, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μηδείας κ. Καλλινίκου. Την χειροτονία τέλεσε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πηγαδίων ο Σεβ. Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιος-δίπλα στον οποίο ο Θεοφιλέστατος θα διακονήσει ως Βοηθός Επίσκοπος, συμπαραστατούμενος από τους Σεβ. Μητροπολίτες Μιλήτου κ. Απόστολο, Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσέβιο, Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο, Κρήνης κ. Κύριλλο, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παΐσιο, Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμο και τον Θεοφ. Επίσκοπο Στρατονικείας κ. Στέφανο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας μετέβη στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Βασσών, όπου παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τον Εσπερινό, του οποίου χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μηδείας κ. Καλλίνικος.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος παρέστη συμπροσευχόμενος κατά την πρώτη θεία Λειτουργία που τέλεσε ο νέος Επίσκοπος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πυλών, στην Ενορία όπου διακόνησε για περισσότερο από 30 έτη ως εφημέριος και διδάσκαλος, εν μέσω πολυπληθούς εκκλησιάσματος.