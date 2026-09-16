Συνελήφθησαν χθες σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, τέσσερις γυναίκες (τρεις αλλοδαπές και ημεδαπή) για κατά περίπτωση παραβάσεις του Νόμου για την Προστασία Ανηλίκων και παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Επιπλέον συνελήφθη ανήλικος για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν ανήλικοι να μεταβαίνουν σε επιχείρηση και να προβαίνουν στην αγορά καπνικών προϊόντων και στην κατανάλωση τους εντός του καταστήματος. Στη συνέχεια ένας εκ των ανηλίκων υπέδειξε δελτίο ταυτότητας με παραποιημένη ημερομηνία γέννησης και συνελήφθη για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Επιπλέον συνελήφθησαν οι δύο συνιδιοκτήτριες και η υπάλληλος του καταστήματος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων καθώς και μια ημεδαπή ως κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις σχετικά με την αντικαπνιστική νομοθεσία.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.