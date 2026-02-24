Η δικαστική αυλαία για μια από τις πιο τραγικές υποθέσεις εργατικών δυστυχημάτων που συγκλόνισαν την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έπεσε πλέον οριστικά. Ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης των κατηγορουμένων, καθιστώντας την καταδίκη για τον θάνατο του Αγιονικολιώτη Νίκου Τζανόπουλου αμετάκλητη.

Η δικαστική διαδρομή ολοκληρώθηκε και οι ευθύνες για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου κρίθηκαν στο ανώτατο επίπεδο, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο ατιμωρησίας.

Το ημερολόγιο έδειχνε 13 Δεκεμβρίου του 2018, όταν η είδηση από τη Ρόδο έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Ο 26χρονος Νίκος, ένας λαμπρός νέος, ιχθυολόγος και έμπειρος δύτης, άφηνε την τελευταία του πνοή στα νερά του «νησιού των Ιπποτών», κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας. Ο θάνατός του δεν ήταν μια «κακιά στιγμή» στη θάλασσα. Όπως αποδείχθηκε περίτρανα μέσα από την πολυετή έρευνα, επρόκειτο για ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα. Ο 26χρονος βρέθηκε νεκρός από πνιγμό κάτω από συνθήκες που μαρτυρούσαν εγκληματικές παραλείψεις και σοβαρή έλλειψη μέτρων ασφαλείας στον εργασιακό του χώρο.

Η οικογένεια ξεκίνησε έναν πολυετή, εξοντωτικό δικαστικό μαραθώνιο. Η υπόθεση εκδικάστηκε πρωτόδικα στη Ρόδο τον Δεκέμβριο του 2022, όπου οι υπεύθυνοι της επιχείρησης κρίθηκαν ένοχοι. Ακολούθησε η απόφαση του Εφετείου στις 9 Μαΐου 2025, η οποία μίλησε εξίσου καθαρά: το τραγικό συμβάν ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων πράξεων και παραλείψεων. Αντί για ανάληψη ευθύνης, οι καταδικασθέντες προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο, επιχειρώντας να μεταθέσουν τον χρόνο. Όμως, με τη σταθερή στήριξη όσων βρέθηκαν στο πλευρό τους και τη νομική καθοδήγηση της δικηγόρου τους, η αλήθεια έλαμψε. Η απόρριψη της αναίρεσης από το ανώτατο δικαστήριο θέτει ένα αδιαπραγμάτευτο όριο στην αμέλεια, υπενθυμίζοντας πως η εργασία δεν είναι χώρος όπου η ζωή διακινδυνεύεται χωρίς συνέπειες. Η απόφαση αυτή αφορά κάθε εργοδότη που πιστεύει ότι όταν ένας εργαζόμενος χάνεται, το θέμα θα ξεχαστεί.

Για την οικογένεια του Νίκου, όμως, και προπάντων για τη μητέρα του, Μαρία Χουρδάκη, καμία δικαστική απόφαση, όσο ιστορική κι αν είναι, δεν μπορεί να φέρει πίσω τον άνθρωπό τους. Ύστερα από περισσότερους από 85 μήνες αγώνα απέναντι σε καθυστερήσεις, υπεκφυγές και μια συστηματική προσπάθεια της άλλης πλευράς να επιβάλει τη λήθη, η μάνα στάθηκε όρθια, χωρίς συμβιβασμούς. Όπως επισημαίνει η ίδια, ο αγώνας δόθηκε με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του παιδιού της που χάθηκε άδικα και με επιμονή στη λογοδοσία που έπρεπε να υπάρξει. Η αμετάκλητη δικαίωση δεν σημαίνει πως ο πόνος σβήνει, ούτε πως το τεράστιο, παγωμένο κενό της απουσίας γεμίζει ξαφνικά. Είναι, ωστόσο, ένα πολύτιμο, αναγκαίο βάλσαμο σε μια χαίνουσα πληγή, μια ηθική λύτρωση απέναντι στην αλαζονεία όσων πίστεψαν ότι μπορούν να ελέγχουν τα πάντα.

Σε αυτόν τον μακρύ και άνισο πόλεμο απέναντι στη σιωπή, η αστείρευτη μητρική αγάπη υπήρξε η απόλυτη κινητήριος δύναμη. Όπως έχει γράψει ο πατέρας των τραγικών ποιητών, Αισχύλος, «ακόμα και στον ύπνο, ο πόνος που δεν μπορεί να ξεχαστεί, πέφτει στάλα-στάλα πάνω στην καρδιά». Αυτός ο ανθρώπινος, ανείπωτος και διαρκής πόνος της μάνας ήταν που μετατράπηκε σε αλύγιστο πείσμα, μια ήρεμη αλλά σταθερή και επίμονη φωνή για να μην ξεχαστεί τίποτα. Η θλίψη θα παραμείνει παντοτινή, ένας σταυρός που δεν κατεβαίνει ποτέ από τους ώμους. Όμως σήμερα, το πικρό δάκρυ της οδύνης συναντά επιτέλους το καθαρό φως της αλήθειας, επιτρέποντας στη μνήμη του Νίκου να αναπαυθεί, για πάντα, εν ειρήνη και πλήρως δικαιωμένη.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ