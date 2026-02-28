Την Πέμπτη 26/2/2026 πραγματοποιήθηκε στο ΓΝΑΝ συνάντηση αντιπροσωπείας των Διοικητικών Συμβουλίων του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ, της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου και του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ Ν. Λασιθίου με τον βουλευτή Λασιθίου και αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γ. Πλακιωτάκη, κατόπιν αιτήματος των σωματείων.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική στον χώρο της Υγείας, η οποία – όπως επισημάνθηκε από την πλευρά των σωματείων – οδηγεί σε συστηματική αποδυνάμωση και εμπορευματοποίηση των δημόσιων δομών υγείας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεχιζόμενη υποστελέχωση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και των νοσοκομείων του Νομού Λασιθίου, με σοβαρά κενά σε κρίσιμες ειδικότητες και διαρκή μείωση προσωπικού τα τελευταία χρόνια.

Οι εκπρόσωποι των σωματείων ανέδειξαν τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης και των βουλευτών που τη στηρίζουν, επισημαίνοντας ότι νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως η άρση της αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών ΕΣΥ, επιτείνουν την αποδυνάμωση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της Υγείας.

Τονίστηκε ότι απαιτείται ουσιαστική ανατροπή της παρούσας πολιτικής, με άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ μέσω:

σημαντικών αυξήσεων στις αποδοχές,

βελτίωσης των συνθηκών εργασίας,

μαζικών προκηρύξεων μόνιμων θέσεων προσωπικού.

Υπογραμμίστηκε ότι οι μεγάλες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στο Λασίθι και στην Κρήτη εκφράζουν τη σαφή απαίτηση της τοπικής κοινωνίας για ισχυρές και πλήρως στελεχωμένες δημόσιες δομές υγείας.

Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα των συκοφαντικών επιθέσεων που δέχονται ιατροί και εργαζόμενοι των νοσοκομείων του Νομού, μέσω διαστρεβλωτικών δημοσιευμάτων που συνδέονται με εσωκομματικές αντιπαραθέσεις του κυβερνώντος κόμματος στο νομό. Ζητήθηκε η σαφής καταδίκη τέτοιων πρακτικών και η διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων από κλίμα στοχοποίησης και εκφοβισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της ΜΕΘ. Επισημάνθηκε ότι οι προσωρινές λύσεις δεν επαρκούν και ότι απαιτείται άμεση προκήρυξη και κάλυψη μόνιμων θέσεων, τόσο στη ΜΕΘ όσο και στα υπόλοιπα τμήματα και υπηρεσίες του Νοσοκομείου, όπου καταγράφονται σοβαρά και κρίσιμα κενά.

Ο κ. Πλακιωτάκης άκουσε τις τοποθετήσεις των σωματείων και δήλωσε ότι θα μεταφέρει τα αιτήματα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ

ΔΣ Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου

ΔΣ Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ Λασιθίου