Η παρουσίαση και εφαρμογή της δράσης «Ασφαλές Βήμα» πραγματοποιήθηκε χθες στους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξεις του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου. Τo πρόγραμμα «Ασφαλές Βήμα» οργανώνεται το πενθήμερο 25 – 29 Μαΐου 2026 στα πέντε Δημοτικά Σχολεία του Αγίου Νικολάου, με πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου (Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας) και την υποστήριξη του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποτελεί μία στοχευμένη πιλοτική δράση ασφαλούς μετακίνησης μαθητών και μαθητριών από το σπίτι τους – προς το σχολείο και αντίστροφα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλή μετακίνηση των παιδιών ως πεζών στο αστικό περιβάλλον.

Στο σχολείο μετέβησαν ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα Δημόσιας Υγείας Γιάννης Ρουκουνάκης με τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου Πέτρο Ζερβάκη και αστυνομικούς της Τροχαίας, οι οποίοι ενημέρωσαν τους μαθητές πάνω σε θέματα ασφαλούς κίνησης στο δημόσιο χώρο. Η δράση συμπεριελάμβανε εισαγωγή από τη Διευθύντρια του Σχολείου Ελένη Ανδρουλάκη και ακολούθησε το θεωρητικό κομμάτι της εκπαίδευσης από τους αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τμήματος Τροχαίας.

Το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν έντονο, πράγμα που αποδείχθηκε από την ενεργό συμμετοχή και το ενδιαφέρον που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της θεωρητικής πληροφορίας που τους δόθηκε, με προβολή διαφανειών κλπ, μας δήλωσε ο κ. Ρουκουνάκης. Στους μαθητές χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώσουν, ώστε να διαπιστωθεί τι κατανόησαν από την όλη δράση. Τα ερωτηματολόγια από τα πέντε σχολεία θα παραμείνουν εκεί, θα γίνει επεξεργασία τους από ομάδα του Δήμου, της Τροχαίας και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για το «ασφαλές βήμα» των παιδιών.

Στη συνέχεια οι μαθητές βγήκαν στον εξωτερικό χώρο του σχολείου, όπου εξελίχθηκε η βιωματική εκπαίδευση για όσα θεωρητικά είχαν ακούσει προηγουμένως. Εκεί τους υπεδείχθη πώς μπορούν να μετακινούνται από τη μια πλευρά στην άλλη του δρόμου, με ασφάλεια, η χρήση της διάβασης πεζών, τι ελέγχουν πριν κάνουν την όποια κίνηση, το οπτικό πεδίο και την επαφή που πρέπει να έχουν με τον οδηγό του κινούμενου αυτοκινήτου κλπ.

Ο Διοικητής του Τμ. Τροχαίας Πέτρος Ζερβάκης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι απευθύνθηκε στους μαθητές επικεντρώνοντας στην αξία που έχει η προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν σε κάθε κίνησή τους στο δημόσιο χώρο, καθώς και στην τήρηση των κανόνων του ΚΟΚ, είτε πεζοί είτε χρησιμοποιώντας μέσα μετακίνησης (ποδήλατο) ή ακόμη και ως επιβάτες στα αυτοκίνητα των γονέων τους με τα οποία μεταφέρονται στο σχολείο.

Ιδιαίτερη προσοχή τονίστηκε στους μαθητές θα πρέπει να επιδεικνύουν όταν κινούνται στα πεζοδρόμια ή διασχίζουν δρόμο, καθώς και στη χρήση κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών με τα οποία ακούνε μουσική ενώ περπατούν ώστε να μην αποσπάται η προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν, ώστε να προστατεύουν τη σωματική τους ακεραιότητα, αποφεύγοντας ατυχήματα.

Σήμερα το πρωί αντίστοιχη δράση πραγματοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, όπου παρέστει και ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μαν. Μενεγάκης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ