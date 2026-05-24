Η σημερινή εκδήλωση στον Αγ. Νικόλαο ολοκληρώθηκε με έναν βαθιά συμβολικό και φορτισμένο τρόπο, όταν ακούστηκε το ιστορικό ριζίτικο «Χίτλερ να μην το καυχηθείς», ερμηνευμένο από τους μουσικούς Χαράλαμπο Παρασκάκη και Αλέξανδρο Αποστολάκη. Η λιτή αλλά επιβλητική δύναμη του κρητικού αυτού τραγουδιού γέμισε τον χώρο με συγκίνηση και σιωπηλή αναγνώριση, καθώς οι στίχοι του, γεννημένοι μέσα από τη μνήμη και την αντίσταση, λειτούργησαν ως ζωντανή υπενθύμιση ότι η Κρήτη δεν λύγισε ποτέ απέναντι στον κατακτητή.

Το ριζίτικο, ως αυθεντική φωνή της κρητικής ψυχής και της ιστορικής μνήμης, ένωσε συμβολικά δύο μεγάλες επετείους που τιμήθηκαν από κοινού: τα 85 χρόνια από την ηρωική Μάχη της Κρήτης και τη μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων.