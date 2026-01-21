Στο σπάσιμο ξύλινου στύλου της ΔΕΗ στην περιοχή της Φουρνής οφείλεται η διακοπή ρεύματος που έχει προκληθεί από τις 16.30 περίπου. Ο στύλος έσπασε λόγω του θυελλώδη ανέμου που έπνεε στην περιοχή, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διευθυντής Περιοχής Αγίου Νικολάου του ΔΕΔΔΗΕ Δημ. Κανταρτζής.

Αποτέλεσμα της ζημιάς ήταν να προκληθεί διακοπή ρεύματος σε όλη την περιοχή, Πλάκα, Ελούντα.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, επιχειρεί στην αντικατάσταση του στύλου και αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης της περιοχής. Όπως είπε ο κ. Κανταρτζής, εκτιμά ότι η τάση στο δίκτυο της περιοχής θα επανέλθει σε λίγη ώρα.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ