ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου

παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας χάριν, εἰρήνην καί ἔλεος

παρά τοῦ ἐν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ

«Τά σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται, Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου».

Ἑορτάζουμε καί ἐφέτος Χριστούγεννα! Τό κοσμοσωτήριο μήνυμα τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως γεμίζει χαρά ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη. Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἰσέρχεται στήν ἱστορία. «Ὁ ἄσαρκος σαρκοῦται, ὁ Λόγος παχύνεται, ὁ ἀόρατος ὁρᾶται», γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ὁ Χριστός, μέ τήν κατά σάρκα γέννησή Του, ἑνώνει καί ἀποκαθιστᾶ στήν προπτωτική τους καθαρότητα ὅλα τά διασπασθέντα ἀπό τήν ἁμαρτία μέρη τοῦ ἀνθρώπου. Τό Μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως σηματοδοτεῖ τήν ἀναγέννηση τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Τῆς χαρίζει τη δυνατότητα νά φτάσει στήν κατά χάρη θέωσή της. Ὁ Δημιουργός ἐπαναφέρει καί τόν ἄνθρωπο καί τήν κτίση στήν ἀρχέγονη ἁγιότητα.

Ἀδελφοί μου,

Τό μέγα καί ἀπόρρητο Mυστήριο τῆς κατά σάρκα γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι «ὁ τῆς ἀρχῆς τῶν ὄντων θεῖος σκοπός». Περικλείει μέσα του τή θεϊκή ἀγάπη νά σωθεῖ τό ἀνθρώπινο γένος, νά ἀποκατασταθεῖ ἡ διακοπεῖσα κοινωνία μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Αὐτή ἡ ἀπέραντη ἀγάπη τῆς ἐθελούσιας Θείας Συγκαταβάσεως γίνεται πνευματική μάχαιρα, πού διαχωρίζει τή σωτηρία ἀπό τήν ἀπώλεια, τό φῶς ἀπό τό σκότος.

Μέσα σέ αὐτόν τόν πλοῦτο τῆς θεολογίας, περί τῆς Ἐναθρωπήσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τό ἀνθρώπινο πρόσωπο λαμβάνει τήν ἀληθινή του ἀξία. Ὁ Χριστός ἀναβιβάζει στούς οὐρανούς τήν ἀνθρώπινη φύση, καταξιώνει τό πρόσωπο, καταδεικνύει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ὑπόσταση δέν εἶναι πρᾶγμα, δέν εἶναι ἀντικείμενο πού μπορεῖ ὁ καθένας, σύμφωνα μέ τίς ἰδεοληπτικές του τάσεις, νά ἐκμεταλλεύεται ἤ νά ὑποβαθμίζει. Πρόσωπο εἶναι ἡ ζωντανή εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Κοιτάζοντας τόν ἄνθρωπο, βλέπεις τόν ἴδιο τό Θεό. Κάθε ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα Θεοῦ καί ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Κανείς δέν μπορεῖ νά σβήσει ἀπό τόν ἄνθρωπο τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Δέν μποροῦμε οὔτε νά τήν ἐμπαίζουμε, οὔτε νά τήν ἀλλοιώνουμε, οὔτε νά τήν λερώνουμε μέ τή ζωή καί τά ἀκαλαίσθητα ἔργα μας, πού πολλές φορές καταδεικνύουν τήν ἐσωτερική μας ἀνισορροπία καί διαταραχή. Τό τονίζουμε αὐτό διότι τά τελευταῖα χρόνια παρατηροῦνται φαινόμενα ἀνίερα, ἱερά πρόσωπα παραποιημένα. Τά φαινόμενα αὐτά μᾶς προκαλοῦν βαθύτατη θλίψη γιατί διώκεται ἡ πίστη μας, ἐμπαίζεται ἡ εὐλάβειά μας στά ἱερά καί στά ὅσια πού μᾶς παρέδωσαν οἱ πρόγονοί μας ὡς ἱερά παρακαταθήκη, γιά νά τά διαφυλάττουμε καί νά τά τιμοῦμε.

Ἀδελφοί μου,

Ἀπόδειξη τῆς μεγάλης ἀγάπης τοῦΘεοῦ καί Πατρός πρός τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ μορφή πού τοῦ ἔδωσε, πού εἶναι τό ἀρχέτυπο τῆς Θείας μορφῆς Του καί πού ἀποτελεῖ τήν κορωνίδα τῆς δημιουργίας Του. Γι’ αὐτό στήν Ἐκκλησία θυμιατίζουμε τούς χριστιανούς στή διάρκεια τῶν ἱεροτελεστιῶν ὅπως καί τίς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων. Γι’ αὐτό ὑποκλινόμαστε μπροστά στούς ἀνθρώπους καί τούς βάζουμε μετάνοια. Γιατί εἶναι εἰκόνες τοῦ ζῶντος Θεοῦ, μέ αὐτεξούσιο, μέ ἐλευθερία καί ἀνεξαρτησία, χαρίσματα τά ὁποῖα μᾶς δόθηκαν ὡς δῶρο, ὄχι γιά νά παραποιοῦμε τήν ἀνθρώπινη ταυτότητά μας, ἀλλά νά τήν προσανατολίζουμε στό ἀληθινό πρόσωπο, πού εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἀνακλινόμενος ὡς ἄνθρωπος ἐν τῇ φάτνῃ.

Αὐτά τά Χριστούγεννα, ἀδελφοί μου καί τέκνα περιπόθητα ἐν Κυρίῳ, ἀς κάνουμε μία νέα ἀρχή στή ζωή μας, ὥστε ὁ πεσμένος καί πληγωμένος, ὁ ἀπάνθρωπος ἄνθρωπος, νά ἀνορθωθεῖ καί νά ἀποκατασταθεῖ στήν ἀξιοπρέπειά του, διά τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ἄς ἀγωνιστοῦμε νά ἀνακτήσουμε τήν αὐθεντικότητά μας, τό ἀληθινό μας πρόσωπο. Ὁ Χριστός ὁρᾶται ὡς ἄνθρωπος καί γίνεται συγγενής τῶν ἀνθρώπων. Αὐτή τή συγγένεια ἄς προσπαθήσουμε νά κρατήσουμε ἀκέραιη καί ἀδιάσπαστη ἔχοντας μέσα μας τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ὕμνησαν οἱ ἄγγελοι τήν ἁγία νύκτα, ὅταν ὁ Θεός κατέβηκε στή γῆ γιά νά ἑνώσει τά διεστῶτα καί νά συνάξει τά διεσκορπισμένα.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Μετά τῆς ἀγάπης τοῦ δι᾽ ἡμᾶς Ἐνανθρωπήσαντος Σωτῆρος Χριστοῦ

†Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος