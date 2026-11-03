Μια «βόμβα που έχουμε πάνω από το κεφάλι μας» είναι σήμερα ο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, όπως εξελίσσεται, με τις διαρκείς παρατάσεις που δίνονται από τον ΕΣΔΑΚ λειτουργίας του υφιστάμενου κυττάρου το οποίο έχει προ πολλού κορεστεί και εντούτοις δίνονται απανωτές πιστοποιήσεις επέκτασης του χρόνου χρήσης του με καθ’ ύψος εναπόθεση απορριμμάτων σε αυτό των Δήμων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας. Σε αυτό φαίνεται να ταυτίζονται οι απόψεις πλειοψηφίας και μειοψηφίας του Δήμου, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες παρεμβάσεις από πλευράς του ΕΣΔΑΚ που θα διασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία του ΧΥΤΑ. Πάντως, ορισμένα ερωτηματικά γύρω από το καθεστώς λειτουργίας και διαχείρισης του ΧΥΤΑ, που τέθηκαν από τη μειοψηφία και στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν έχει προκύψει ζήτημα από σχετικό έλεγχο, μένουν να απαντηθούν.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ έχει επανειλημμένα αναφερθεί με ρεπορτάζ στο ζήτημα της συνεχιζόμενης χρήσης του κορεσμένου ΧΥΤΑ, ενώ καθυστερεί αδικαιολόγητα η διαμόρφωση και το άνοιγμα χρήσης νέου κυττάρου, αφού παραμένει απροσδιόριστος ο χρόνος υλοποίησης των όσων προβλέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός για το νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων μας, που θα σημάνει τον τερματισμό ταφής απορριμμάτων στον Άγιο Νικόλαο και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Μπελούκας δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι, από τις επαφές και τη συνεργασία που έχει με τη διοίκηση του ΕΣΔΑΚ, διαβλέπει ότι υπάρχει κινητικότητα ώστε να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης, με σκοπό να διαμορφωθεί το νέο κύτταρο στα Κερατίδια, δίπλα στο υφιστάμενο.

Σύντομα αναμένονται στον Άγιο Νικόλαο οι μελετητές που έχουν αναλάβει από τον ΕΣΔΑΚ μελέτη με την οποία πιστοποιούν ότι το παλιό κύτταρο είναι σε θέση να εξακολουθήσει να υποδέχεται απορρίμματα των δύο δήμων! Στη συνάντηση αυτή θα ενημερωθούν και οι δημοτικές παρατάξεις. Το ανακοίνωσε ο κ. Μπελούκας επιβεβαιώνοντας ότι πρόθεση του ΕΣΔΑΚ στο μεσοδιάστημα μέχρι την κατασκευή του νέου κυττάρου είναι να γίνουν κάποιες επεμβάσεις στο υφιστάμενο κύτταρο, ώστε να συνεχίσει να γεμίζει, αποτρέποντας την «έκρηξη» της υγειονομικής βόμβας…

Εύλογη, πάντως, είναι η επισήμανση που έκανε ο πρώην αντιδήμαρχος Καθαριότητας, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Βάρδας, ότι ο ΕΣΔΑΚ δίνει επί χρόνια υποσχέσεις που δεν έχει τηρήσει ως σήμερα. Ο κ. Βάρδας τόνισε ότι η διοίκηση του ΕΣΔΑΚ πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της έναντι του Δήμου Αγίου Νικολάου και να πάψει να κοροϊδεύει… Αναρωτήθηκε δε πού πάνε τα χρήματα που πληρώνει κάθε χρόνο ο Δήμος Αγίου Νικολάου στον ΕΣΔΑΚ. Μίλησε για 1.200.000 ευρώ κάθε χρόνο, από τα οποία, όπως τόνισε δυστυχώς ο ΕΣΔΑΚ δεν επιστρέφει ούτε κλάσμα για τη βελτίωση του ΧΥΤΑ. Και γιατί να πληρώνει ο Δήμος στον ΕΣΔΑΚ, αφού ο ΧΥΤΑ είναι περιουσία του Δήμου και τον διαχειρίζεται ο ίδιος.

«Η κατάσταση που επικρατεί στο ΧΥΤΑ σήμερα είναι απελπιστική», τόνισε ο κ. Βάρδας.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θωμάς Χαριτάκης δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι έθεσε ερώτημα για το αν έχει προκύψει κάποιο σοβαρό ζήτημα που αφορά τον έλεγχο του ΧΥΤΑ, αλλά απάντηση δεν έλαβε από τη δημοτική αρχή. Ως εκ τούτου, θα το διερευνήσει δια άλλης οδού, είπε ο κ. Χαριτάκης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ