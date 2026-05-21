Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή 22 Μαΐου. Η διακοπή θα σημειωθεί από τις 08:30 έως τις 15:00 στις εξής περιοχές: Τμήμα προς Πύργο Καλού Χωριού, Καστελιάννησα και Κάτω Αρνικού.

Σημειώνεται ότι η επανατροφοδότηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και πριν από την προγραμματισμένη ώρα, γι’ αυτό οι καταναλωτές παρακαλούνται να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται αυστηρά η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμη και αν αυτά βρίσκονται στο έδαφος.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

