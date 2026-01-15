Το ΔΣ της ΠΛΕΑΜ καλεί τα μέλη του σε εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 στο Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στις 11:00 στον ίδιο χώρο.

Θέματα: Απολογισμός έργου τριετίας

Οικονομικός Απολογισμός

Διενέργεια εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Την ημέρα της Γ.Σ. μπορούν να πραγματοποιούνται εγγραφές νέων μελών και να κατατίθενται οι υποψηφιότητες για το νέο ΔΣ και την Ε.Ε.

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος

Μαρία Κωστάκη