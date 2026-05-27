Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοίνωσε ότι το μεταλλικό αντικείμενο που βρέθηκε στην Ελούντα Κρήτης είναι τμήμα βληθέντος πυραύλου από το αντιαεροπορικό σύστημα OSA–AK, ρωσικής κατασκευής, που χρησιμοποιεί ο Στρατός Ξηράς από το 1992. Η υπόθεση έχει αναληφθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις και, σύμφωνα με την εκτίμησή τους, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια της περιοχής ή των πολιτών. Η ανακοίνωση του ΓΕΣ:

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού γνωστοποιείται το εξής:

Σας ενημερώνουμε σχετικά με δημοσίευμα στον Τύπο, που αφορά την εύρεση μεταλλικού αντικειμένου στην Ελούντα Κρήτης, τα εξής:

α. Πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA – AK. Tο εν λόγω σύστημα είναι ρωσικής κατασκευής και χρησιμοποιείται από τον Στρατό Ξηράς (από το 1992).

β. Η αντιμετώπιση του έχει αναληφθεί από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και δεν εγκυμονεί κίνδυνο

Όπως αναφέρεται ρε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ οΟργίασε η παραφιλολογία για την προέλευση και το πώς κατέληξε στη βόρεια ακτογραμμή του Δήμου Αγίου Νικολάου η θαλάσσια νάρκη, την οποία εντόπισε ψαράς τη Δευτέρα το πρωί σε δυσπρόσιτο σημείο της παραλίας ανάμεσα στον Άγ. Αντώνιο και τα Βλυχάδια.

Ο ψαράς ειδοποίησε τις Λιμενικές Αρχές. Επί τόπου μετέβη κλιμάκιο του Λιμενικού Τμήματος Ελούντας, οι οποίοι διαπίστωσαν την ύπαρξη της νάρκης, την οποία είχε εκβράσει η θάλασσα και ήταν σφηνωμένη κάτω από βράχια της ακτής. Λόγω της θέσης της, η διαχείριση της υπόθεσης ενέπιπτε στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας.

Η διοίκηση του Α.Τ. Νεαπόλεως μετέβη στο σημείο και αφού διαπίστωσε την ύπαρξη του αντικειμένου και κατέγραψε το γεωγραφικό του στίγμα, ενημέρωσε σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών του Ελληνικού Στρατού. Κλιμάκιο της Υπηρεσίας μετέβη χθες στο σημείο απ’ όπου παρέλαβε το αντικείμενο, χωρίς να προσδιορίσει την ταυτότητά του.

Από κει και μετά πήραν κι έδωσαν τα σχόλια στο διαδίκτυο με διάφορες αναρτήσεις, συσχετίζοντας τη νάρκη με το άλλο αμφιλεγόμενο εύρημα της Λευκάδας, όπου πάλι ψαράδες είχαν εντοπίσει σε θαλάσσια σπηλιά ένα ουκρανικής προέλευσης drone με εκρηκτικά…

Όπως δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διοικητής του ΑΤ Νεαπόλεως Ιωάν. Παπαλεωνίδας, οι πυροτεχνουργοί της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηρακλείου παρέλαβαν το αντικείμενο το οποίο μεταφέρεται για εξουδετέρωση στο Πεδίο Βολής Κρήτης. Όπως διευκρίνισε, από την εξωτερική όψη το σφαιρικό αντικείμενο δεν πρέπει να ήταν πολύ παλιό διότι δεν έφερε στοιχεία ευρείας οξείδωσης του μετάλλου. Λεπτομέρειες για την ταυτότητα του αντικειμένου απέφυγαν να δώσουν και οι στρατιωτικοί που το περισυνέλλεξαν.