Η γιορτή μελιού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 21:00 στη Πρίνα.

Στη μουσική θα βρίσκεται ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Κωστής Καραντινός.

Θα συμμετέχει η σχολή χορού Γιαννίκου-Ταμιωλάκη.

Είσοδος 17 ευρώ.