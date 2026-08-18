Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Παλαικάστρου “Ίτανος” παρουσιάζει για τρίτη χρονιά τα Ανιστορήματα, μια ξεχωριστή συνάντηση αφήγησης που φέτος είναι αφιερωμένη σε μια από τις πιο βαθιές και πολύτιμες έννοιες της ανθρώπινης ύπαρξης: την Ελευθερία!

Στις 24 και 25 Αυγούστου 2026, στο Παλαίκαστρο και στον Αγκαθιά Σητείας, οργανώνουμε μια διήμερη γιορτή αφήγησης για μικρούς και μεγάλους. Αφηγήτριες και αφηγητές δίνουν φωνή σε ιστορίες από τη σύγχρονη και κλασική λογοτεχνία, φωτίζοντας διαφορετικές όψεις της ελευθερίας: την εσωτερική, την κοινωνική, την υπαρξιακή.

Σε έναν κόσμο που λίγο μακριά από εμάς, δοκιμάζεται από πολέμους, ξεριζωμό και απώλεια, η έννοια της ελευθερίας αποκτά ξανά επείγον νόημα. Το φετινό μότο, «Όταν δεν είναι ελεύθεροι όλοι, δεν είναι ελεύθερος κανείς», μας καλεί να δούμε την ελευθερία όχι ως ατομικό προνόμιο, αλλά ως κοινή ευθύνη. Οι ιστορίες που θα ακουστούν γίνονται γέφυρες κατανόησης και μνήμης, υπενθυμίζοντάς μας ότι κάθε ανθρώπινη φωνή που αγωνίζεται να ακουστεί, είναι μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί και να αλλάξει τον κόσμο.

Οι φετινές αφηγήσεις αντλούν από τη σύγχρονη και κλασική λογοτεχνία, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό ιστοριών που αγγίζουν μικρούς και μεγάλους:

24 Αυγούστου

● «Το παιδί που δεν είχε δει τον ήλιο» της Αλίξ Καμπρέρα, μια συγκινητική υπενθύμιση για το δικαίωμα στο φως και στη ζωή.

● «Ο Μάγκας» της Ζωρζ Σαρρ, μια ιστορία για την αλληλεγγύη, τη φιλία και την ελευθερία της ψυχής στην ελληνική Κατοχή.

● «Φαέθων» ο αρχαίος μύθος που φωτίζει τα όρια ανάμεσα στην ελευθερία και τη κατάχρησή της.

● «Ο Αλυσοδεμένος Ελέφαντας» του Χόρχε Μπουκάι, ένα δυνατό σύμβολο για τα δεσμά που συχνά υπάρχουν μόνο μέσα μας και καλούμαστε να τα σπάσουμε.

25 Αυγούστου

● «Κουίμπι, ο Ευαίσθητος Γορίλας» του Βασίλη Παπαθεοδώρου, για την απελευθέρωση αλλά και τη δύναμη της αγάπης, της φιλίας, του δεσμού που δε λησμονούνται.

● «Η Λίζι και το σύννεφο» των Αδελφών Φαν, για τη φιλία και την ελευθερία να αγαπάς χωρίς περιορισμούς.

● «Το χρυσοκόκκινο φίδι» της Λίλης Λαμπρέλλη, μια ιστορία μεταμόρφωσης και εσωτερικής απελευθέρωσης για την αγάπη και τον έρωτα.

● «Οι ξένοι» του Αλφρέντο Σοντεργκίτ, για τον φόβο και την ελευθερία της αποδοχής.

● «Σταυρούλα» της Βίκυς Χατζοπούλου, μια αφήγηση που αγγίζει την προσωπική διαδρομή για το πώς η ελευθερία του ενός μπορεί είναι εμπόδιο για τον άλλο.

Μέσα από αυτές τις ιστορίες, τα Ανιστορήματα 2026 προσκαλούν το κοινό να αναρωτηθεί: Τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος; Είναι η ελευθερία επιλογή, αγώνας ή κατάσταση ψυχής;

Το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η αφήγηση γίνεται εμπειρία, προβληματισμός και συγκίνηση.

Γιατί η ελευθερία δεν είναι μόνο μια λέξη, είναι μία ιστορία που αξίζει να ειπωθεί, να ακουστεί και να μοιραστεί.

Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε μαζί, εκεί όπου οι ιστορίες ανοίγουν δρόμους και η φωνή γίνεται πράξη ελευθερίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.