Την Πέμπτη 21 Μαΐου, ο Πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασσελάκης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στον Νομό Λασιθίου, με σταθμούς την Ιεράπετρα και τον Άγιο Νικόλαο.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης θα είναι η Ιεράπετρα, όπου στις 13:30 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο Δημαρχείου), με τη συμμετοχή εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου και ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στη λειψυδρία και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγική δραστηριότητα και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στη συνέχεια, στις 17:00, ο Πρόεδρος θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εργαζόμενους και εκπροσώπους του χώρου της υγείας, με βασικό αντικείμενο τα προβλήματα και τις ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας και ιδιαίτερα του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών και του ανοιχτού διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες, τους φορείς και τους ανθρώπους της παραγωγής, της εργασίας και της δημόσιας υγείας.

