Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 στο Skatepark Αγίου Νικολάου στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί το ΕΞ Games 2025.
Είσοδος ελεύθερη
Το event είναι αφιερωμένο στον χώρο των extreme sports και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
🛹 Skate Contest: Best Run
🚲 BMX Contest: Best Run
🛴 Scooter Contest: Best Run
🏄 Surf Skate Contest: Coolest Ride
🛹 vs 🛴 vs 🚲 vs 🏄
Best Trick
Οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας θα βραβευτούν με ειδικά δώρα!
Η εκδήλωση θα συνοδευτεί από μουσική και κεράσματα, σε ένα μοναδικό απόγευμα γεμάτο αθλητισμό, δημιουργικότητα και θετική ενέργεια!
Υπό την αιγίδα: ΔΑΕΑΝ & Δήμος Αγίου Νικολάου
Με την υποστήριξη τοπικών συλλόγων και επιχειρήσεων.
Μία ξεχωριστή γιορτή της νεανικής κουλτούρας και του αθλητισμού!