Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 στο Skatepark Αγίου Νικολάου στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί το ΕΞ Games 2025.

Είσοδος ελεύθερη

Το event είναι αφιερωμένο στον χώρο των extreme sports και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

🛹 Skate Contest: Best Run

🚲 BMX Contest: Best Run

🛴 Scooter Contest: Best Run

🏄 Surf Skate Contest: Coolest Ride

🛹 vs 🛴 vs 🚲 vs 🏄

Best Trick

Οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας θα βραβευτούν με ειδικά δώρα!

Η εκδήλωση θα συνοδευτεί από μουσική και κεράσματα, σε ένα μοναδικό απόγευμα γεμάτο αθλητισμό, δημιουργικότητα και θετική ενέργεια!

Υπό την αιγίδα: ΔΑΕΑΝ & Δήμος Αγίου Νικολάου

Με την υποστήριξη τοπικών συλλόγων και επιχειρήσεων.

Μία ξεχωριστή γιορτή της νεανικής κουλτούρας και του αθλητισμού!