Κύκλωμα, το οποίο δραστηριοποιούταν τον τελευταίο χρόνο με αντικείμενο την παράνομη μεταφορά μεταναστών από την Τουρκία στην Σητεία, κατόπιν συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών της ΕΥΠ με την Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων(ΔΑΠΘΑΣ) εξάρθρωσαν οι Λιμενικές Αρχές Ηρακλείου, Σητείας και Αγίου Νικολάου υπό τον συντονισμό της 7ης ΠΕΔΙΛΣ.

Πιο συγκεκριμένα τις βραδινές ώρες την 26.5.2026, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από την ΕΥΠ και την Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων(ΔΑΠΘΑΣ) εντόπισαν εντός του λιμένα Ηρακλείου τέσσερις αλλοδαπούς (δύο γυναίκες υπηκόους Μαρόκου, έναν άνδρα και μία γυναίκα υπηκόους Συρίας), οι οποίοι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων και επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε πλοίο με προορισμό τον λιμένα του Πειραιά.

Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση προέκυψε ότι οι ανωτέρω αλλοδαποί είχαν αποβιβαστεί τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας (26.05.2026) στον λιμένα της Σητείας, προερχόμενοι από τα παράλια της Τουρκίας, από όπου είχαν αποπλεύσει την 24.05.2026 με ιστιοφόρο σκάφος (Ι/Φ).

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, στελέχη του Λιμεναρχείου Σητείας πραγματοποίησαν άμεσα εκτεταμένους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή δικαιοδοσίας τους, καθώς και στα ελλιμενισμένα σκάφη αναψυχής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε εντός του λιμένα Σητείας ένα Ι/Φ σκάφος σημαίας Μαλαισίας με κυβερνήτη έναν 48χρονο αλλοδαπό (υπήκοο Ουκρανίας), ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους ανωτέρω αλλοδαπούς ως ο διακινητής που πραγματοποίησε τη μεταφορά τους και συνελήφθη.

Από τη Λιμενική Αρχή Σητείας που διενεργεί την προανάκριση, πραγματοποιήθηκε έρευνα επί του Ι/Φ σκάφους, παρουσία δικαστικού λειτουργού και υπάλληλων του Τελωνείου Σητείας, με τη συνδρομή στελέχους της ΕΛ.ΑΣ. Γ.Ε.Ε Λασιθίου, κατά την οποία ανευρέθηκαν μαχαίρια διαφόρων διαστάσεων, κατά παράβαση του Ν. 2168/1993 «Περί Όπλων». Ο συλληφθείς πρόκειται να προσαχθεί ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λασιθίου, ενώ οι τέσσερις αλλοδαποί πρόκειται να μεταφερθούν σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας (ΚΥΤ-ΚΕΔ).