Αναφορά στην βραβευμένη φέτος παραλία του Αλμυρού Αγίου Νικολάου, η οποία επί 25ετία λαμβάνει χωρίς διακοπή Γαλάζια Σημαία, έγινε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ. Το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και απονομής της Γαλάζιας Σημαίας αλλάζει πλέον και στη μεταβατική αυτή περίοδο για να δοθεί και χρόνος προσαρμογής και εφαρμογής του νέου πλαισίου, η απονομή της Γαλάζιας Σημαίας θα ισχύσει για μια διετία, είπε ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Αστρουλάκης.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. επεσήμανε ότι στην ηλεκτρονική δημοπρασία της, που προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομικών για δύο τμήματα 500 τ.μ. το καθένα στην παραλία του Αλμυρού, η ΔΑΕΑΝ συμμετείχε καταθέτοντας προσφορές. Εξαρχής είχε καθορίσει ως όριο προσφορών τις 40.000 ευρώ για κάθε τμήμα. Κατάφερε, έτσι, και πήρε το βόρειο τμήμα, ενώ για το νότιο τμήμα (προς το ποτάμι) οι προσφορές υπερέβησαν το όριο των 40.000 ευρώ και πιθανότατα κατέληξε σε ιδιώτη πλειοδότη.

Με την εξασφάλιση των 4/5 της συνολικής ακτής του Αλμυρού, η διοίκηση της ΔΑΕΑΝ εκτιμά ότι θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδά της από την μεγάλη παραλία, δεδομένου ότι θα τη λειτουργήσει συνδυαστικά χωρίς πρόσθετες δαπάνες από εκείνες που ήδη έκανε κάθε χρόνο για το κεντρικό μόνο τμήμα της το οποίο η Κτηματική Υπηρεσία παραχωρεί απ’ ευθείας στο Δήμο. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι το 60% από τα έσοδα της εκμίσθωσης των παραλιών, καντινών κλπ. είτε σε ιδιώτες, όμορες επιχειρήσεις είτε σε δημοτικές επιχειρήσεις, το ελληνικό δημόσιο τα αποδίδει στους ΟΤΑ, αν και όπως επισημάνθηκε χθες, για δύο χρόνια τώρα τα σχετικά κονδύλια δεν έχουν ακόμη αποδοθεί στο Δήμο Αγίου Νικολάου…

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ