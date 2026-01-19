Μια επιπλέον προβολή της ταινίας «Super Charlie» φιλοξενεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 το κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο.
Ο δεκάχρονος Βίλλυ πάντα ονειρευόταν να γίνει σούπερ ήρωας και να κατατροπώσει εγκληματίες με τον αστυνομικό πατέρα του. Ωστόσο, το όνειρό του καταρρέει όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός Τσάρλι. Ο μικρός μπόμπιρας αναστατώνει τα νερά και ο Βίλλυ ανακαλύπτει πως είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός σουπερμωρού.
Ώρα προβολής 18:00
Η ταινία είναι κατάλληλη για όλους
Γενική είσοδος : 5 ευρώ
Δείτε το trailer της ταινίας: https://www.facebook.com/reel/1774447529912766