Με αφορμή το Τριήμερο Λόγου και Τέχνης με θέμα :«Ο ΧΡΟΝΟΣ» που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους ανθρώπους του τόπου μας που ανταποκρίθηκαν με προθυμία στην πρόσκλησή μας να αναλάβουν τον συντονισμό των ομιλιών και των συζητήσεων.

Ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στον Γιάννη Χρονάκη Φιλόλογο, στον Στέλιο Ζερβό Δημοσιογράφο – Κοινωνιολόγο, στη Βασιλική Σχοινά Μουσικό και Καθηγήτρια του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου, στην Άννα Κουτσαντωνάκη Εκπαιδευτικό Ναυτιλιακών Μαθημάτων του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης, στη Μαρία Ροβίθη Παθολόγο-Ογκολόγο του Γ.Ν.Α.Ν, στον Κώστα Παναγιωτάκη Καθηγητή Πληροφορικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Πρόεδρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στον Γιάννη Τζώρτζη Δρ. Νομικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος της Ολομέλειας ΡΑΑΕΥ και στη Μαρία Σωρού Φιλόλογο και Ιστορικό.

Η συμμετοχή τους έχει για εμάς ξεχωριστή σημασία. Σε μια διοργάνωση που φιλοξενεί εξέχουσες προσωπικότητες των γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών, η ενεργός συμμετοχή ανθρώπων του τόπου μας δημιουργεί μια ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη διοργάνωση και την τοπική κοινωνία, δίνοντας στο εγχείρημα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή της πολιτιστικής μας πολιτικής: να συνδέουμε την εξωστρέφεια με την τοπική συμμετοχή, να αναδεικνύουμε το ανθρώπινο δυναμικό του τόπου μας και να δίνουμε στους συμπολίτες μας ρόλο όχι μόνο θεατή αλλά και συνδημιουργού.

Τους ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη, την προθυμία και την πολύτιμη συμβολή τους. Γεωργία Πολυχρονάκη