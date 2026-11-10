Στην τελική ευθεία η εξαγωγή των ελληνικών κερασιών στην Κίνα – Τι προβλέπει η συμφωνία

Συμφωνήθηκαν οι φυτοϋγειονομικοί όροι για τα ελληνικά κεράσια στην Κίνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την εξαγωγή ελληνικών κερασιών στην Κίνα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες των δύο χωρών συμφώνησαν στις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις που θα διέπουν τις αποστολές. Το επίσημο πρωτόκολλο αναμένεται να υπογραφεί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ελληνικό αίτημα για την πρόσβαση των κερασιών στην κινεζική αγορά είχε υποβληθεί το 2015. Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν διαδοχικοί γύροι τεχνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων της Κίνας (GACC).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι συμφωνημένοι όροι προβλέπουν αυστηρές φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές, μεταξύ των οποίων συστηματικούς ελέγχους στους οπωρώνες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση ασθενειών που ενδιαφέρουν τις κινεζικές αρχές. Οι απαιτήσεις θα περιληφθούν αναλυτικά στο πρωτόκολλο που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές.

Μετά την υπογραφή του, οι Έλληνες εξαγωγείς που ενδιαφέρονται να διαθέσουν κεράσια στην Κίνα θα πρέπει να εγγραφούν σε ειδικό μητρώο και να λάβουν την προβλεπόμενη έγκριση από τις κινεζικές αρχές.

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