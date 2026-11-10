Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάσθηκε τη Δευτέρα 9 Noεμβρίου 2026 η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, στον φερώνυμο Ιερό Ναό της Ενορίας Κάτω Χωριού Ιεράπετρας, ο οποίος δεσπόζει στην νότια είσοδο του οικισµού.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, κήρυξε κατάλληλα τον θείο λόγο, με την παρουσία του αποτμήματος ιερού Λειψάνου του εορταζομένου Αγίου, το οποίο προσκόμισε από την Ιερά Μητρόπολη που φυλάσσεται προς προσκύνηση των πιστών που συμμετείχαν στη πανήγυρη. Πριν την Απόλυση ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους.

Στην εμπνευσμένη ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε με μεστό και γλαφυρό λόγο στον βίο, την προσωπικότητα και σε θαυματουργικές επεμβάσεις του Θαυματουργού Αγίου του 20ού αιώνα, υπογραμμίζοντας την πίστη, την αγάπη, την ταπείνωση, τη συγχωρητικότητα, την ανεξικακία και την καρτερία που επέδειξε καθ᾿ όλη τη ζωή του, ακόμα και όταν τόσο οικτρά και άδικα συκοφαντήθηκε, προέτρεψε δε τους πιστούς να εντρυφήσουν και να μιμηθούν το παράδειγμα της ενάρετης ζωής του.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Αιδεσιμολ/τος Πρωτ. Εμμανουήλ Ραπτάκης, Εφημέριος της Ενορίας Αμιρών της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, ο Αιδεσ/τος Οικονόμος π. Παντελεήμων Καββουσανός, Εφημέριος της πανηγυρίζουσας Ενορίας, ο Αιδεσ/τος Ιερεύς Χαράλαμπος Μενεγάκης και ο Ιερολ. Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Στην πανήγυρη παρέστησαν οι ενορίτες και άλλοι ευσεβείς χριστιανοί της ευρύτερης περιοχής, μεταξύ των οποίων ήταν ο εορτάζων Διοικητής του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας κ. Νεκτάριος Φρονιμάκης.