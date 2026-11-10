Η Ιεράπετρα φοράει τα γιορτινά της και ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη βραδιά!

Στις 10 Δεκεμβρίου 2026, η Πλατεία Ελευθερίας μετατρέπεται σε ένα μεγάλο γιορτινό τραπέζι, γεμάτο μουσική, χορό, φαγητό και χαμόγελα!

Με αφορμή τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης, ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται να δώσει τον δικό του ξεχωριστό μουσικό παλμό στη βραδιά.

Μια μεγάλη γιορτή γεμάτη κέφι, παράδοση και χριστουγεννιάτικη μαγεία, που θα δώσει το σύνθημα για την έναρξη των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων!