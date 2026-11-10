Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη, τριών ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2026-2027.



Οι πίνακες θα οριστικοποιηθούν μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων των υποψηφίων.



Μ.Ε.Δ.



Ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας



Γεώργιος Χατζάκης



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