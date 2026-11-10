Την εβδομάδα από 23 έως 29 Οκτωβρίου 2026, το σχολείο μας είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει δέκα (10) μαθητές και δύο (2) συνοδούς εκπαιδευτικούς από το σχολείο I.T.E. PIETRO MARTINI CAGLIARI της Σαρδηνίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι φιλοξενούμενοι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δράσεων, καθώς και να επισκεφθούν σπουδαίους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους της Κρήτης. Ειδικότερα:

Σάββατο 23 Οκτωβρίου: Οι μαθητές επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, όπου, μέσα από οργανωμένη ξενάγηση, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικές πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού της μινωικής Κρήτης. Η εκπαιδευτική αυτή περιήγηση συνεχίστηκε με την επίσκεψή τους στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας «Κώστας Κοτσανάς», όπου γνώρισαν σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα της αρχαιότητας. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με ελεύθερο χρόνο για περιήγηση και γνωριμία με την πόλη του Ηρακλείου.

Κυριακή 24 Οκτωβρίου: Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη στο Οροπέδιο Λασιθίου και στο Δικταίον Άντρον, όπου οι μαθητές διδάχθηκαν τον μύθο του σπηλαίου. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την τέχνη της κεραμικής κατασκευάζοντας πήλινες κούπες. Η ημέρα έκλεισε με επίσκεψη στην πόλη του Αγίου Νικολάου.

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου: Η ημέρα ήταν αφιερωμένη στο σχολείο μας και στην πόλη της Ιεράπετρας. Αρχικά, οι μαθητές παρουσίασαν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα των δύο χωρών, αναδεικνύοντας ομοιότητες και διαφορές. Στη συνέχεια, συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας, όπου δημιούργησαν σουβέρ, αξιοποιώντας δημιουργικά υλικά, καθώς και σε εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Στο πλαίσιο του τελευταίου, εξοικειώθηκαν με την πλατφόρμα Teachable Machine και εκπαίδευσαν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζει διαφορετικά ανακυκλώσιμα υλικά, όπως πλαστικό, χαρτί και γυαλί. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ιεράπετρας, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Τρίτη 26 Οκτωβρίου: Οι φιλοξενούμενοι ενημερώθηκαν για την ιστορική σημασία της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, συγκρίνοντάς την με το αντίστοιχο κεφάλαιο του δικού τους σχολικού βιβλίου Ιστορίας, και παρακολούθησαν τη σχολική εορτή στο αμφιθέατρο του σχολείου. Αμέσως μετά, με τη βοήθεια του κ. Κωνσταντουράκη, μυήθηκαν στην τέχνη της παραδοσιακής τυροκομίας, παρακολουθώντας την τεχνική παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων από πρόβειο γάλα και την αρχή της μηδενικής σπατάλης («τίποτα δεν πάει χαμένο»). Δοκίμασαν παραδοσιακά προϊόντα, τα συνέκριναν με τα δικά τους τοπικά και συζήτησαν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην τυροκομία. Η ημέρα έκλεισε με μάθημα παραδοσιακών κρητικών χορών από τον κ. Δημήτριο Καπαράκη.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Οι μαθητές παρακολούθησαν τη μαθητική παρέλαση στην Ιεράπετρα —μια πρωτόγνωρη εμπειρία για αυτούς— τη οποία συνέκριναν με τη δική τους παρέλαση της 1ης Μαΐου. Αμέσως μετά, διασκέδασαν μαζί με τις οικογένειες φιλοξενίας σε τοπικό κατάστημα με παραδοσιακή κρητική μουσική, εξασκώντας περαιτέρω τους χορούς που έμαθαν. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο χώρο του σχολείου με αποχαιρετιστήριο πάρτι, απονομή πιστοποιητικών συμμετοχής, εδέσματα που προσέφεραν με αγάπη οι γονείς, καθώς και παραδοσιακούς χορούς από τη Σαρδηνία και την Ελλάδα.

Η εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και στις δύο πλευρές, ανανεώνοντας το ραντεβού των δύο σχολείων για τον Απρίλιο στη Σαρδηνία.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες: