Οι πολίτες της Καλιφόρνιας απέρριψαν, στο δημοψήφισμα της περασμένης Τρίτης, την πρόταση να επιβληθεί φόρος περιουσίας στους δισεκατομμυριούχους, πρόταση υπέρ της οποίας συνηγορεί ιδίως ο οικονομολόγος Γκαμπριέλ Ζουκμάν, σύμφωνα με εκτιμήσεις και στατιστικές προβολές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα), σχεδόν μια εβδομάδα μετά την ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και CBS News, η πρόταση «Prop 40» δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Το κείμενο προέβλεπε εφάπαξ φορολόγηση με συντελεστή 5% της κληρονομιάς των περίπου 200 δισεκατομμυριούχων της πολιτείας, της πολυπληθέστερης των ΗΠΑ, προκειμένου να συγκεντρωθούν κεφάλαια που θα συνέβαλαν στη χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας.

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