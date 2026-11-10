Δώδεκα Έλληνες chefs θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε σημαντική γαστρονομική διοργάνωση στο Λουξεμβούργο, προβάλλοντας τον πλούτο της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης και των τοπικών προϊόντων. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων που υλοποιούνται με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, με αφορμή τη διάκριση του νησιού ως Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2026, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής της κρητικής γαστρονομίας, καθώς και στην ανάδειξη της παραγωγικής και πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.

Η εθνική αποστολή θα αναχωρήσει την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 για το Λουξεμβούργο, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής RAK Porcelain 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 20 ως τις 26 Νοεμβρίου.

Κεντρικό στοιχείο της ελληνικής συμμετοχής θα αποτελέσει ένας ολοκληρωμένος γαστρονομικός μπουφές με περισσότερες από 25 δημιουργίες, αφιερωμένος στην ελιά και το ελαιόλαδο. Μέσα από σύγχρονες τεχνικές και δημιουργικές συνθέσεις, οι chefs θα παρουσιάσουν τη σύνδεση της ελληνικής πρώτης ύλης με την πολιτιστική κληρονομιά και τις γαστρονομικές παραδόσεις της χώρας.

Παραδοσιακές συνταγές, αυθεντικές γεύσεις και στοιχεία της ελληνικής γαστρονομικής κληρονομιάς επαναπροσδιορίζονται μέσα από σύγχρονες μαγειρικές τεχνικές, δημιουργικές συνθέσεις και υψηλό επίπεδο επαγγελματικής αρτιότητας.

Στόχος δεν είναι απλώς η παρουσίαση ενός εντυπωσιακού μπουφέ, αλλά η αφήγηση της ιστορίας ενός τόπου που συνδέει τη γεύση με τη μνήμη, τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων του.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν οι: Γιώργος Δαμιανάκης, Λευτέρης Σουλτάτος, Αντώνιος Κόκλας, Μάνος Χατζηδάκης, Μάνος Αλεξάκης, Γιώργος Κουκλάκης, Γιώργος Στεφανάκης, Γιώργος Μαρμαρέλης, Άννα Χασάνι, Αιμίλιος Ασλάνης, Μάνος Βλαχάκης και Ηρώ Περουλάκη.

Η προετοιμασία της αποστολής πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, του Παγκρήτιου Λαογραφικού Συλλόγου, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, των Δήμων Ηρακλείου, Φαιστού και Χανίων.