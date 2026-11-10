Στις 27 Δεκεμβρίου 2026, η Ιεράπετρα φορά τα γιορτινά της και υποδέχεται ξανά το Ierapetra Santa Run, σε μια δράση που ενώνει μικρούς και μεγάλους μέσα από τη χαρά, τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη.
Μια πόλη, μια δράση…ένας κοινός στόχος.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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