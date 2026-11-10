Στις 27 Δεκεμβρίου 2026, η Ιεράπετρα φορά τα γιορτινά της και υποδέχεται ξανά το Ierapetra Santa Run, σε μια δράση που ενώνει μικρούς και μεγάλους μέσα από τη χαρά, τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη.