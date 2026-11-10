Από τον ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στα δίκτυά του, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, από ώρα 08:00 έως 15:00 θα επηρεαστούν οι περιοχές : ΣΦΟΥΓΓΟΜΑΛΛΙ, ΣΧΙΣΜΑ ΛΑΚΩΝΙΩΝ, ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ, ΧΑΜΗΛΟ, ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΝΑ.

Επίσης από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 14:00 έως 15:00 θα επηρεαστούν οι περιοχές: ΜΑΡΓΕΛΙ, ΤΑΠΕΣ, ΕΛΜΕΠΑ ΜΑΡΝΕΛΗΔΕΣ, ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΔΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΑ, ΚΑΡΤΕΡΗΔΕΣ, ΒΛΑΧΗΔΕΣ, ΑΜΟΥΔΟΣΕΛΙ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΡΙ, ΔΡΑΣΙ, ΒΡΥΣΕΣ, ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΜΥΓΔΑΛΟΙ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ, ΖΕΝΙΑ, ΡΟΥΣΑΠΙΔΙΑ, ΜΕΣΑ & ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ, ΡΟΥΣΑΚΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα. Για τον λόγο αυτό, οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Για τους ίδιους λόγους, και οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ