Συνολικά 95 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης (καθηγητές, διδάσκοντες και ερευνητές) περιλαμβάνονται φέτος στη λίστα World’s Top 2% Scientists του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, η οποία αναδεικνύει τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως έναντι των 85 μελών της προηγούμενης χρονιάς. Αναλυτικότερα, 46 μέλη ανήκουν στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, 45 στην Ιατρική Σχολή, 2 στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, 1 στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και 1 στη Φιλοσοφική Σχολή.

Η Stanford’s Top 2% Scientists List είναι ο ετήσιος κατάλογος κατάταξης των ερευνητών παγκοσμίως βάσει των βιβλιογραφικών αναφορών στο πεδίο τους. H κατάταξη στηρίζεται στη βαθμολογία c (c-score), η οποία υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό αναφορών, τον δείκτη h, τον δείκτη Hm (προσαρμοσμένο για τον αριθμό των συγγραφέων σε ένα άρθρο), τον αριθμό αναφορών σε μοναδικούς συγγραφείς και άλλους βιβλιομετρικούς δείκτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αποδοχή της από το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει τα μέλη του Ιδρύματος για τη σημαντική τους διάκριση. Η συμπερίληψή τους στη λίστα των πλέον αναγνωρισμένων παγκοσμίως ερευνητών αποτελεί σαφή ένδειξη της αριστείας και της διεθνούς αναγνώρισης που έχει κατακτήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στον τομέα της επιστημονικής έρευνας. Δείτε ακολούθως τις σχετικές λίστες:

Λίστα με βάση τη συνολική απήχηση του ερευνητικού έργου σε βάθος χρόνου ( Λίστα )

Λίστα με βάση την ετήσια επιστημονική επίδραση κάθε ερευνητή για το έτος 2025 ( Λίστα )

) Συνολική απεικόνιση των ερευνητών του Πανεπιστημίου Κρήτης που περιλήφθηκαν στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων στον κόσμο, σύμφωνα με τις λίστες κατάταξης που δημοσιοποίησε το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Με μπλε σημειώνονται οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης που διακρίθηκαν και για τη συνολική απήχηση του ερευνητικού έργου τους και για την επιστημονική τους επίδραση το 2025 (Λίστα)

Τα επίσημα δεδομένα δημοσιεύoνται στο Elsevier Data Repository, και διατίθενται από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/9

Από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης