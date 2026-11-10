Ιδανικά εξελίχθηκε για τον ΝΟΑΝ και η δεύτερη κολυμβητική διοργάνωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου, η οποία αυτή τη φορά περιλάμβανε αθλητές και αθλήτριες των κατηγοριών Μίνι (Κ8-Κ9, γεννηθέντες το 2019-2018) και Προαγωνιστικών (Κ10-Κ11-Κ12, γεννηθέντες το 2017-2015). Οι αγώνες φιλοξενήθηκαν στο δημοτικό κολυμβητήριο «Γιώργος Μπίας», με διοργανωτή τον ΝΟΑΝ και τη συμμετοχή σωματείων από το Ηράκλειο. Οι νεαροί κολυμβητές και κολυμβήτριες του διοργανωτή συλλόγου πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, καταγράφοντας πολύ καλές επιδόσεις και πλασαρίσματα στις υψηλές θέσεις των αγωνισμάτων τους, συγκεντρωτικά και με τους αγώνες των υπολοίπων Περιφερειών της Ελλάδας, Χαλάνδρι, Βόλο, Χίο, Λαμία, Ορεστιάδα. Αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν το ταλέντο τους, αλλά και τη συστηματική δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική μάλιστα ήταν η παρουσία και των παιδιών που ασχολούνται μόλις λίγους μήνες με την κολύμβηση και πήραν για πρώτη φορά μέρος σε αγώνες, καταφέρνοντας να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στη νέα αυτή εμπειρία.

Η συνολική εικόνα αφήνει σημαντικά περιθώρια αισιοδοξίας για τη συνέχεια, καθώς αναδεικνύει τη δουλειά που γίνεται στα μικρότερα ηλικιακά τμήματα και τις προοπτικές εξέλιξης των νεαρών αθλητών. Στόχος είναι να συνεχιστεί η ανάπτυξη του κολυμβητικού τμήματος και η ανάδειξη αθλητών και αθλητριών που θα μπορέσουν στο μέλλον να στελεχώσουν τις μεγαλύτερες αγωνιστικές ομάδες του ΝΟΑΝ και να εκπροσωπήσουν επάξια τον σύλλογο.

Μεγάλη ήταν η ικανοποίηση της προπονήτριας της Προαγωνιστικής ομάδας Ανδρονίκης Μάζη και του προπονητή του τμήματος Μίνι Φώτη Φωτάκη, όχι μόνο για τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά διαχειρίστηκαν την αγωνιστική διαδικασία. Η προσπάθεια και όσα δουλεύουν καθημερινά στην πισίνα κατά τους προηγούμενους μήνες αποτυπώθηκαν μέσα στους αγώνες, με τους νεαρούς κολυμβητές-τριες να εφαρμόζουν όσα έχουν μάθει, χωρίς να επηρεαστούν από το άγχος της συμμετοχής.

Η εμπειρία αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αγωνιστική τους διαδρομή, δίνοντάς τους επιπλέον αυτοπεποίθηση και κίνητρο για τη συνέχεια. Με ανεβασμένο ηθικό, τα παιδιά του ΝΟΑΝ συνεχίζουν τις προπονήσεις, έχοντας πλέον ως επόμενο στόχο τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

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