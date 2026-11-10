Στην παγκρήτια συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Ατλαντίς», τον Υπουργό καλωσόρισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη που απουσιάζει στην Αθήνα όπου έχει σειρά επαφών σε Υπουργεία.

Ο κ. Συριγωνάκης υπογράμμισε ότι η Κρήτη αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις και απαιτείται σχεδιασμός που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε Περιφερειακής Ενότητας και κάθε Δήμου ξεχωριστά.

Όπως ανέφερε, η αποτελεσματική Πολιτική Προστασία προϋποθέτει τρεις βασικές συνθήκες: την πρόληψη, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη συνεργασία. Παράλληλα, απαιτούνται επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, σύγχρονος εξοπλισμός, κατάλληλες υποδομές, σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και διαρκής συντονισμός.

«Η σημερινή συνάντηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε μια απλή καταγραφή προβλημάτων. Πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για συγκεκριμένες προτεραιότητες, ρεαλιστικές προτάσεις και δεσμεύσεις που θα ενισχύσουν ουσιαστικά την προστασία των πολιτών και του τόπου μας. Από την πλευρά μας, θεωρούμε απαραίτητη τη στενή συνεργασία της κεντρικής διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήμων και όλων των επιχειρησιακών φορέων, με κοινό στόχο μια Κρήτη περισσότερο θωρακισμένη, ασφαλή και ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Συριγωνάκης.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη σημασία της σημερινής συνάντησης, κατά την οποία εξετάζονται τα επιμέρους ζητήματα και προβλήματα, καθώς και οι στοχευμένες παρεμβάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπλημμυρικής περιόδου.

Όπως σημείωσε, γίνεται παράλληλα αποτίμηση της απαιτητικής αντιπυρικής περιόδου που ολοκληρώθηκε, σχεδιάζονται οι δράσεις για την επόμενη αντιπυρική περίοδο και προωθείται-υλοποιείται ο σχεδιασμός για τη χειμερινή περίοδο.

Ο κ. Τσαπάκος τόνισε επίσης ότι η Κρήτη πρόκειται να ενισχυθεί με πρόσθετο εξοπλισμό και εναέρια μέσα για την ενδυνάμωση της Πολιτικής Προστασίας.

«Οργανώνουμε, σχεδιάζουμε και διεκδικούμε, με στόχο μια ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη Πολιτική Προστασία για όλη την Κρήτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ευρεία συντονιστική σύσκεψη συμμετείχαν βουλευτές, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος, των Σωμάτων Ασφαλείας, εθελοντικών οργανώσεων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.