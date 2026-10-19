Επικοινωνήσαμε ξανά με τον κ. Γιώργο Κωστάκη, στέλεχος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Έργων Αποσελέμη. Η συνομιλία μας αφορούσε την τρέχουσα κατάσταση για τις ποσότητες του νερού που εισέρχονται στο φράγμα:

«Τα αποθέματα νερού στο φράγμα Αποσελέμη έχουν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Αν θεωρήσουμε ότι η χωρητικότητά του είναι 25.5 εκατομ. κυβικά, το φράγμα έχει φτάσει πάνω από το 80% της πληρότητάς του. Από την πρώτη βροχή του φθινοπώρου μέχρι σήμερα έχουν εισέλθει περίπου 11 εκατομ. κυβικά νερού. Μία τριετία επάρκειας νερού θεωρώ ότι την έχουμε», μας λέγει.

Το πρόβλημα στο οροπέδιο Λασιθίου είναι η κατάσταση του εδάφους: «Το έδαφος είναι πλέον τόσο κορεσμένο λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και οποιαδήποτε επιπλέον ποσότητα νερού πέσει δεν απορροφάται, με αποτέλεσμα να οδηγείται απευθείας στη ροή».

Όσο για το θυρόφραγμα μας επισήμανε ότι «το θυρόφραγμα και η σήραγγα είναι δύο διαφορετικά έργα, με διαφορετικό ρόλο. Το θυρόφραγμα, στο σημείο κάτω από το γεφυράκι του δρόμου, ρυθμίζει τη ροή προς τον Χώνο. Δεν αποφεύγουμε την πλημμύρα, είτε αυτό είναι ανοιχτό είτε είναι κλειστό. Όταν κλείνει, συγκρατεί περίπου 250.000 κυβικά μέτρα νερού, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκτροπής του προς τη σήραγγα. Η ποσότητα αυτή δεν εξηγεί την έκταση των πλημμυρικών φαινομένων. Συνεπώς, η νέα πλημμύρα δεν αποδίδεται σε κλειστό θυρόφραγμα ή κλειστές δικλίδες. Το έδαφος έχει κορεστεί και έτσι το μεγαλύτερο μέρος κάθε νέας βροχόπτωσης απορρέει στην επιφάνεια, αντί να απορροφάται, αυξάνοντας τον “συντελεστή απορροής”, επιβαρύνοντας τις χαμηλότερες περιοχές».

ΥΓ: Ο ναός του Αγίου Θεοδώρου στο Σφεντύλι κοντεύει να σκεπαστεί από το νερό. Σε λίγες ημέρες, με την υπερχείλιση, μόνο το καμπαναριό θα διακρίνουμε!

ΛΕΩΝ.Κ.