Με ανανεωμένη εικόνα υποδέχεται και πάλι το κοινό το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, καθώς την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα επίσημα εγκαίνια των αναβαθμισμένων εκθεσιακών του χώρων.



Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία σημαντικών εκπροσώπων της εκκλησίας, της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Κοντάκης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης βουλευτές, δήμαρχοι και εκπρόσωποι φορέων.