Το Σαββατοκύριακο, η φιλοξενία των 18 μαθητών και των 3 εκπαιδευτικών από το Istituto Comprensivo Statale Gerolamo Cardano της Gallarate συνεχίστηκε με δύο ξεχωριστές εκπαιδευτικές επισκέψεις, που έφεραν τους Ιταλούς φίλους μας πιο κοντά στην ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό της Κρήτης.

Πρώτος σταθμός: Το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης Λασιθίου

Στο μουσείο, οι μαθητές γνώρισαν όψεις της ζωής των παλαιότερων γενεών μέσα από αντικείμενα καθημερινής χρήσης, παραδοσιακές φορεσιές, εργαλεία και τεκμήρια της τοπικής ιστορίας. Η επίσκεψη, όμως, δεν περιορίστηκε στην παρατήρηση των εκθεμάτων! Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά σε βιωματικές δραστηριότητες: γνώρισαν παραδοσιακούς κρητικούς χορούς, μαγείρεψαν παραδοσιακά φαγητά και φόρεσαν παραδοσιακές φορεσιές, ανακαλύπτοντας με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, η παράδοση έγινε ζωντανή γνώση και αφορμή για επικοινωνία, συνεργασία και ανταλλαγή πολιτισμικών εμπειριών.

Δεύτερος σταθμός: Η Κνωσός, το σπουδαίο κέντρο του μινωικού πολιτισμού

Η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού αποτέλεσε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο μακρινό παρελθόν. Οι μαθητές περιηγήθηκαν στον χώρο του περίφημου μινωικού ανακτόρου, γνώρισαν στοιχεία ενός από τους σημαντικότερους πολιτισμούς της προϊστορικής Ευρώπης και ήρθαν σε επαφή με την ιστορία που συνδέεται με τον βασιλιά Μίνωα, τον Λαβύρινθο και τον Μινώταυρο.

Η Κνωσός, με την αρχιτεκτονική, τις αίθουσες, τις αυλές και τα ίχνη της οργανωμένης ζωής των Μινωιτών, προσέφερε στα παιδιά την ευκαιρία να συνδέσουν τις γνώσεις τους με τον ίδιο τον ιστορικό χώρο και να αντιληφθούν τη σημασία της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είχαν άλλωστε μελετήσει πολύ στο σχολείο τους την ιστορία της αρχαίας πόλης και είχαν έρθει προετοιμασμένα για να τη γνωρίσουν από κοντά.

Οι δύο αυτές επισκέψεις ανέδειξαν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη σημασία της βιωματικής μάθησης. Η γνωριμία με την τοπική παράδοση και η επαφή με τα μνημεία του παρελθόντος δεν εμπλουτίζουν μόνο τις γνώσεις των μαθητών· καλλιεργούν τον σεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα, την εκτίμηση της ιστορικής μνήμης και την κατανόηση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Γιατί το Erasmus+ δεν είναι μόνο η γνωριμία με έναν άλλο τόπο και μια άλλη χώρα. Είναι η ευκαιρία να μοιραστούμε όσα μας κάνουν ξεχωριστούς, να ανακαλύψουμε όσα μας ενώνουν και να δημιουργήσουμε δεσμούς που ξεπερνούν τα σύνορα!