Σε επιφυλακή θα πρέπει να βρίσκονται οι ελαιοκαλλιεργητές το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου, η οποία, στην περιοχή μας παραδοσιακά, τοποθετείται μετά το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Ζητήσαμε από την Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης Λασιθίου Αγγελική Καραταράκη, εκτίμηση για την κατάσταση που επικρατεί και την επίδραση των καταιγιστικών βροχοπτώσεων στην ελαιοκαλλιέργεια. Η κ. Καραταράκη είπε ότι οι βροχές είναι ευεργετικές για τις ελιές, ειδικά τις μη ποτιστικές, οι οποίες είχαν αρχίσει να στρεσάρονται από την έλλειψη νερού. Σε κάθε περίπτωση οι βροχοπτώσεις της περιόδου αυτής ήλθαν ακριβώς την κατάλληλη χρονική περίοδο για τις ελαιοκαλλιέργειες. Εντούτοις, η δροσιά και υγρασία που ακολουθεί τις βροχές αυτές θα ευνοήσει και το δάκο, τον οποίο, η ένταση και η ποσότητα των πρόσφατων βροχοπτώσεων, δεν πτοεί…

Οι ζημιές στους αγροτικούς δρόμους

Η μεγάλη κακοκαιρία υποχρέωσε τα συνεργεία της δακοκτονίας να σταματήσουν τους ψεκασμούς την περασμένη εβδομάδα. Αλλά εγείρεται και το ερώτημα πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στους αγρούς για την συνέχιση των ψεκασμών, δεδομένου ότι το αγροτικό οδικό δίκτυο έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές έχοντας αποκόψει ολόκληρες περιοχές από την πρόσβαση. Και είναι αναγκαίοι οι δρόμοι γιατί οι εργάτες δακοκτονίας θα πρέπει να ανεφοδιάζουν τους φορητούς ψεκαστήρες από μεταφερόμενα με οχήματα ντεπόζιτα, τα οποία όμως δεν μπορούν με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί να κινηθούν στους κατεστραμμένους αγροτικούς δρόμους…

Τα δε ψεκαστικά τρακτέρ δεν μπορούν να μπουν στους πεδινούς αγρούς για ψεκασμούς γιατί το χώμα είναι ακόμη υγρό, θα βουλιάζουν ενώ το έδαφος θα συμπιέζεται, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η δομή του εδάφους μακροπρόθεσμα, προκαλώντας ζημιά στις καλλιέργειες. Οι μόνες περιοχές που θα μπορούσε να συνεχιστεί το πρόγραμμα των ψεκασμών είναι στις ελαιοκαλλιέργειες που φύονται σε επικλινείς εκτάσεις και αγρούς με πετρώδες και χαλικώδες κυρίως έδαφος, όπου η αποστράγγιση των νερών της βροχής είναι ταχεία, εξήγησε η κ. Καραταράκη.

Έχει ολοκληρωθεί ο τρίτος δολωματικός ψεκασμός σε όλο το νομό Λασιθίου εκτός από κάποιες περιοχές σε χωριά της Σητείας και της Ιεράπετρας. Στο Δήμο Αγίου Νικολάου είναι σε εξέλιξη ο τέταρτος ψεκασμός, ο οποίος διεκόπη λόγω των βροχοπτώσεων.

Οι συνθήκες για την πρόκληση ζημιάς από το δάκο είναι ιδανικές αυτή τη στιγμή, τόνισε η Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά το πρόβλημα είναι μηχανικό, πως δηλαδή τα συνεργεία θα προσεγγίσουν τα χωράφια με ελιές. Ψεκαστές με ψεκαστήρες πλάτης θα μεταβούν τις επόμενες ημέρες στους αγρούς στις πλαγιές και σε τόπους που δεν έχουν συσσώρευση νερού. Στις υπόλοιπες περιοχές που έχουν συγκεντρωμένα νερά και όπου πρέπει να πάνε τρακτέρ και μεταγωγικά αυτοκίνητα που μεταφέρουν το νερό και τα φάρμακα, για τους ψεκαστήρες, θα περιμένουν να στεγνώσει λίγο η ύπαιθρος για να ξεκινήσουν και πάλι την εργασία.

Στην ερώτηση, αν οι πολλές αυτές βροχές που πότισαν επαρκώς τα ελαιόδεντρα, επιταχύνουν το χρόνο της ελαιοσυλλογής, η κ. Καραταράκη είπε ότι στην περιοχή είθισται η ελαιοσυλλογή να ξεκινά μετά το κλείσιμο των ξενοδοχείων ώστε να αποδεσμευτούν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Το ζήτημα, όμως, όπως τόνισε, είναι πόσοι απ’ αυτούς αλλά και τους άλλους κατοίκους του νομού, έχουν σκοπό να μαζέψουν φέτος τις ελιές που έχουν, με την τόσο χαμηλή τιμή που έχει το ελαιόλαδο στην αγορά, δεδομένου ότι το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής είναι αναντίστοιχα υψηλό…

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ