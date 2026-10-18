Στη δράση «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην Ιεράπετρα, συμμετείχε ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.

Ενημερώθηκε από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαο Τζουμάκα και εξέφρασε τη στήριξή του σε πρωτοβουλίες που προάγουν την οδική ασφάλεια και την υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Αφού συνεχάρη τους διοργανωτές τόνισε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, προστατεύουμε τη ζωή μας και τη ζωή των συνανθρώπων μας. Ένα απλό μήνυμα, όπως το ” ο οδηγός της παρέας δεν πίνει”, μπορεί να σώσει ζωές. Στηρίζουμε κάθε δράση που καλλιεργεί την κυκλοφοριακή παιδεία και συμβάλλει στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Παρόντες ήταν ο αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Τζώρτζης, καθώς και εκπρόσωποι του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ιεράπετρας.