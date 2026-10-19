Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 η εκδήλωση που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεσμού Erasmus Days 2026.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ECOTEACH, με επίκεντρο την παρουσίαση της Εικονικής Τάξης (Virtual Classroom) και των καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ειδικά για μειονεκτούντα σχολεία και μαθητές/τριες

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού του ECOTEACH στη διδακτική πράξη, με ιδιαίτερη έμφαση στις έξι Διδακτικές Ενότητες, στις Πρακτικές Ασκήσεις και στη Βάση Δεδομένων, που προσφέρει στους εκπαιδευτικούς σύγχρονους πόρους και ιδέες για τον σχεδιασμό δημιουργικών μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το βιωματικό εργαστήριο, στο οποίο οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (19 δια ζώσης, και 75 εξ αποστάσεως) είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να διαμορφώσουν σύντομα διδακτικά σενάρια, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η ευρεία συμμετοχή εκπαιδευτικών από διαφορετικές περιοχές της χώρας και από το εξωτερικό, καθώς και το έντονο ενδιαφέρον για τις εφαρμογές του προγράμματος, επιβεβαίωσαν τη δυναμική των ευρωπαϊκών συνεργασιών και τη σημασία της διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους στη σχολική κοινότητα.

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων της δράσης, το υλικό της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό:

Βιντεοσκοπημένη παρουσίαση της εκδήλωσης:

https://www.youtube.com/watch?v=I1PRikwvb2o

Επίσημη ιστοσελίδα του ECOTEACH:

https://ecoteach.eu/language/el/

Padlet βιωματικού εργαστηρίου:

https://padlet.com/ecoteach2025erasmus/erasmus_days_2026_-virtual-classroom-ecoteach-s024ix56gxyojbwcyhtd

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, μέσα από τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα και τη διοργάνωση αντίστοιχων δράσεων, συνεχίζει να προωθεί την εκπαιδευτική καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασική επιδίωξη παραμένει η μετατροπή των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε ουσιαστικά και άμεσα αξιοποιήσιμα εργαλεία για τη σχολική τάξη, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

και η Παιδαγωγική Ομάδα του ECOTEACH