Η Γαλλία στις φλόγες: Σφοδρές συγκρούσεις, λεηλασίες και συλλήψεις – Διάγγελμα Μακρόν: «Οι ταραξίες θα λογοδοτήσουν»

Με τη Γαλλία να «φλέγεται», ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε έκτακτο διάγγελμα το βράδυ της Κυριακής και τόνισε πως «όσοι βρέθηκαν πίσω από τα επεισόδια, θα λογοδοτήσουν».

Περίπου 2.400 άτομα συνελήφθησαν στη Γαλλία το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της ημέρας της μαζικής κινητοποίησης κατά του υψηλού κόστους ζωής, η οποία σημαδεύτηκε από βίαια επεισόδια, και περίπου 1.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων επτά σοβαρά, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, έγιναν 2.397 συλλήψεις αυτή την ημέρα που εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια, πολλές λεηλασίες και καταστροφές σκορπίζοντας το χάος.

Συνολικά, 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά φέρουν σοβαρά τραύματα.

Η ακρίβεια που επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

«Είναι σαν εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο 48χρονος επιχειρηματίας από την Ολλανδία, Τίγε ντε Μπουρ, περιγράφοντας την εικόνα των γαλλικών πόλεων μετά τις συγκρούσεις.

Κάτοικος του Παρισιού, ο 83χρονος Αλμπέρτο Καρβάλιο, ανέφερε ότι στα 40 χρόνια που ζει στην πόλη δεν έχει αντικρίσει ποτέ ανάλογες εικόνες, περιγράφοντας πως τα δακρυγόνα εισχώρησαν ακόμη και στα σπίτια, αναγκάζοντας τους κατοίκους να φορέσουν μάσκες για να αναπνεύσουν.

Μακρόν: Όσοι σας λένε να βγούμε να διαδηλώσουμε θέλουν να βλάψουν τη Δημοκρατία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας καταδίκασε τα επεισόδια στο Παρίσι και στις άλλες πόλεις της χώρας και τα απέδωσε σε «ενέργειες ακροαριστερών ομάδων» που μαζί με «πολυάριθμους εγκληματίες» άσκησαν «αχαλίνωτη βία».

«Καταστήματα λεηλατήθηκαν, δημόσια κτίρια και δημαρχεία δέχτηκαν επιθέσεις. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, όλοι αναρωτηθήκαμε πώς Γάλλοι μπορούν να το κάνουν αυτό στη Γαλλία», είπε ο Γάλλος πρόεδρος συμπληρώνοντας πως «τίποτα δεν το δικαιολογεί, τίποτα δεν το εξηγεί».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προσφέρει την αναγκαία υποστήριξη στους αιρετούς αξιωματούχους και στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη βία. Σημείωσε «την υποστήριξη του έθνους στις αστυνομικές δυνάμεις» που όπως είπε «έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν», ενώ εξέφρασε και τα συλλυπητήριά του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την κυβέρνηση να αντλήσει «όλα τα μαθήματα» από τη βία του Σαββάτου, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάτι ανάλογο «δεν πρόκειται να ξανασυμβεί.

«Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν. Όσοι λεηλάτησαν πρέπει να αποζημιώσουν. Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν ζήτησε ωστόσο να γίνει διάκριση μεταξύ εκείνων που ευθύνονται για τις ζημιές και των διαδηλωτών που ήρθαν να εκφράσουν τα αιτήματά τους.

«Δεν πρέπει ποτέ να συγχέουμε τους τελευταίους με εκείνους που κατέστρεψαν, διέλυσαν και λεηλάτησαν», είπε αναγνωρίζοντας ότι οι ανησυχίες για το κόστος ζωής και την αύξηση των τιμών των καυσίμων ήταν θεμιτές.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι κατανοεί τη «βαθιά ανησυχία» που εκφράζουν οι νέοι στα λύκεια και τα πανεπιστήμια τις τελευταίες εβδομάδες.

Ανέφερε τις ανησυχίες τους για το μέλλον, τις συνθήκες διαβίωσης και σπουδών, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη θέση τους στην κοινωνία.

«Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να υποβαθμίζονται οι δυσκολίες», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει να εργάζεται πάνω σε αυτά τα ζητήματα.

«Η ευθύνη μας είναι επομένως διπλή: να ακούσουμε τον θυμό και να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες του και να υποστηρίξουμε σταθερά το κράτος δικαίου», κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν, προτρέποντας τους πολίτες να μην συγχέουν τα αιτήματα με τη βία.

Παράλληλα κάλεσε τον γαλλικό λαό να δώσει προτεραιότητα στον δημοκρατικό διάλογο έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. «Όλοι όσοι σήμερα σας λένε ότι το επείγον είναι να βγούμε στους δρόμους, να διαδηλώσουμε, να δημιουργήσουμε αταξία, έχουν μόνο έναν στόχο: να βλάψουν τη Δημοκρατία », υποστήριξε.

«Η χώρα μας αξίζει μια επιτυχημένη προεδρική εκλογή σε έξι μήνες», δήλωσε, ζητώντας «ενότητα, ηρεμία και σεβασμό», ενώ κάλεσε τα πολιτικά κόμματα, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τα συνδικάτα να «καταδικάσουν απερίφραστα κάθε βία και να ζητήσουν ηρεμία». «Η χώρα χρειάζεται τάξη και ηρεμία, όχι κλιμάκωση», είπε.

Τέλος, ο πρόεδρος απηύθυνε προειδοποίηση προς τους υπεύθυνους για τη βία: «Θα είμαστε ασυμβίβαστοι. Η ακρόαση και ο διάλογος δεν σημαίνουν αδυναμία ή ατιμωρησία».

Πυρπολήσεις ιστορικών κτιρίων και βανδαλισμοί σε μνημεία

Οι εικόνες που καταγράφηκαν μετά τις συγκρούσεις αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών, με δημαρχεία να πυρπολούνται, δημόσιους χώρους να βανδαλίζονται και εκατοντάδες επιχειρήσεις να λεηλατούνται.

Στη Λιμόζ, η εικόνα του Πύργου του Ρολογιού που καταρρέει φλεγόμενος έχει κάνει το γύρο του κόσμου ξυπνώντας μήνες από την καταστροφική πυρκαγιά στη Νοτρ Νταμ στο Παρίσι το 2019. Με τη διαφορά ότι εδώ μιλάμε για εμπρησμό. Το δημαρχείο του 19ου αιώνα υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από πυρκαγιά που, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, προκλήθηκε σκόπιμα. Οι φλόγες κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του κτιρίου, με την οροφή να καταρρέει, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο την Κυριακή. «Η φωτιά μπήκε σκόπιμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος των αρχών, Μορίς Μπαράτ, κάνοντας λόγο για πολύ σοβαρές ζημιές σε ένα ιστορικό κτίριο που είχε επιβιώσει από δύο Παγκόσμιους Πολέμους.

Στη Μασσαλία, κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο δημαρχείο, προκαλώντας ζημιές σε παράθυρα, έπιπλα και αγάλματα, ενώ έγραψαν συνθήματα στους τοίχους. Αντίστοιχα, στη Λιλ και στην Ανζέ καταγράφηκαν εισβολές και βανδαλισμοί σε δημόσια κτίρια, ενώ στο Μπορντό ομάδα ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλε στην κατοικία του νομάρχη.

Στη Λυών, το τουριστικό γραφείο της πόλης έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης, με το κτίριο του 19ου αιώνα, να υφίσταται πολύ σοβαρές ζημιές. Το γραφείο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς μπροστά στα μάτια απογοητευμένων πολιτών αλλά και εν μέσω πανηγυρισμών των μασκοφόρων που το πυρπόλησαν. Ο δήμαρχος της πόλης, Μπενουά Παγιάν, ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα επεισόδια.

Στο Παρίσι, στο επίκεντρο των βανδαλισμών βρέθηκε το εμβληματικό μνημείο στην Πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), το οποίο χρονολογείται από το 1883. Η βάση του μνημείου υπέστη ζημιές, ενώ βανδαλίστηκαν τα αγάλματα που συμβολίζουν τις αξίες της Γαλλικής Επανάστασης, την Ελευθερία, την Ισότητα και την Αδελφοσύνη. Το χάλκινο άγαλμα της Μαριάν, που προσωποποιεί τη Γαλλική Δημοκρατία, βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο των επεισοδίων, με ένα κίτρινο γιλέκο να έχει τοποθετηθεί πάνω του.

Οι εικόνες από τις καταστροφές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενώ οι κάτοικοι των πόλεων κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τις κατεστραμμένες προσόψεις, τα συντρίμμια και τις φθορές σε δημόσιους χώρους. «Ήταν σαν εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο Ζαν Κριστιάν, καταστηματάρχης στη Λυών, περιγράφοντας τις στιγμές κατά τις οποίες τα πλήθη περνούσαν μπροστά από το κατάστημά του και προκαλούσαν καταστροφές.

Εκατοντάδες επιχειρήσεις λεηλατήθηκαν

Σοβαρό είναι το πλήγμα και για τον εμπορικό κόσμο. Σύμφωνα με τη γαλλική Ομοσπονδία Εμπορίου και Διανομής, περίπου 1.500 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Στο Μπορντό, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τομά Καζενάβ, λεηλατήθηκαν έως και 100 καταστήματα, ενώ στο Παρίσι ολόκληροι δρόμοι βρέθηκαν γεμάτοι σπασμένες βιτρίνες, γυαλιά και συντρίμμια.

«Η έκταση των καταστροφών είναι σημαντική και πρωτοφανής», ανέφερε σε ανοιχτή επιστολή ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοινώνοντας τη δημιουργία μονάδας έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την αποτίμηση των ζημιών. «Το Παρίσι είναι μια πόλη ελευθερίας, διαλόγου και διαδηλώσεων. Πρέπει να παραμείνει έτσι. Πρέπει, όμως, να είναι και μια πόλη όπου όλοι μπορούν να εργάζονται και να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Ανζέ προειδοποίησε για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών, επισημαίνοντας ότι «το δημόσιο χρήμα που χρησιμοποιείται για να σβήσει τα ίχνη αυτής της ζημιάς δεν μπορεί να διατεθεί σε άλλες προτεραιότητες».

Οι δημοτικές αρχές του Παρισιού, της Μασσαλίας και της Λυών ζήτησαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, επικαλούμενες την έκταση των καταστροφών και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, καταδίκασε τη βία, τονίζοντας ότι «το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Η σκόπιμη και συλλογική πρόκληση χάους μέσω της βίας δεν είναι».

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