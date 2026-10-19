Ένα από τα πλέον κομβικά έργα για την τοπική οικονομία και την καθημερινότητα των επαγγελματιών της θάλασσας και της τουριστικής ζώνης στο βόρειο-δυτικό τμήμα του Λασιθίου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, επιβεβαιώνοντας τη στόχευση της Περιφέρειας Κρήτης για ενίσχυση αναγκαίων παρακτίων υποδομών. Συγκεκριμένα, στην τελική της φάση βρίσκεται πλέον η κρίσιμη μελέτη, που αφορά τη βελτίωση της λιμενικής υποδομής στο γραφικό Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργικότητας, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας του αλιευτικού καταφυγίου της περιοχής.

Οι διαδικασίες ωρίμανσης του έργου προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή αυτοψία στους χώρους του αλιευτικού καταφυγίου στο Σίσι. Την εξέταση των υποδομών ανέλαβαν ο αρμόδιος μελετητής του έργου, κ. Ιορδάνης Σαχινόγλου, πλαισιωμένος από τα εξειδικευμένα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Η παρουσία των τεχνικών κλιμακίων στο σημείο εντάσσεται στη διαδικασία της αυστηρής παρακολούθησης και ολοκλήρωσης της σχετικής μελέτης, λίγο πριν αυτή παραδοθεί οριστικά.

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει εκπονηθεί με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να καλύπτει κάθε πτυχή των επερχόμενων παρεμβάσεων. Όπως έχει γίνει γνωστό, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες τεχνικές, αλλά και τις κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Οι πυλώνες

Αναλυτικότερα, ο σχεδιασμός εδράζεται σε τέσσερις κεντρικούς πυλώνες:

– Πρώτον, ενσωματώνει εξειδικευμένα λιμενικά έργα, τα οποία σχεδιάστηκαν προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση και η ενίσχυση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών που έχουν υποστεί τη φθορά του χρόνου.

– Δεύτερον, περιέχει μια αναλυτική ακτομηχανική μελέτη, η οποία απαιτείται για την ενδελεχή εξέταση των κυματικών συνθηκών που επικρατούν στο σημείο, καθώς και για την επιστημονική αποτύπωση της γενικότερης συμπεριφοράς της ακτογραμμής.

– Τρίτον, προβλέπει πλήρη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (Η/Μ), η οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη για τον καθορισμό των σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που θα τοποθετηθούν.

– Τέταρτον, και εξίσου καθοριστικό για την περιοχή, περιλαμβάνει εκτενή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μέσω αυτής επιχειρείται η προσεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρουν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, τόσο στο φυσικό τοπίο, όσο και στο ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον του Σισίου.

Οι στόχοι

Ο τεχνικός σχεδιασμός που θα εφαρμοστεί το προσεχές διάστημα είναι απολύτως στοχευμένος, δίνοντας λύσεις σε χρόνια ζητήματα των αλιέων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των υπηρεσιών, προβλέπεται η στρατηγική τοποθέτηση νέων κρηπιδωμάτων στο άκρο του μόλου του λιμανιού. Επιπρόσθετα, ένα από τα πιο νευραλγικά κομμάτια του έργου αφορά την εκβάθυνση που θα πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή του μόλου. Οι εργασίες αυτές έχουν ως ξεκάθαρο σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού και την αύξηση της λειτουργικότητας του αλιευτικού καταφυγίου, ώστε τα σκάφη να μπορούν να προσεγγίζουν με πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια και ασφάλεια.

Ριζική αναβάθμιση

Τη σημασία των κρίσιμων αυτών παρεμβάσεων υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης. «Η βελτίωση της λιμενικής υποδομής στο Σίσι αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την περιοχή και τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται καθημερινά στη θάλασσα», τόνισε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την κοινωνική και οικονομική διάσταση του έργου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης διευκρίνισε παράλληλα πως η μελέτη βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση, περιλαμβάνοντας στο ακέραιο τις απαραίτητες τεχνικές, ακτομηχανικές, ηλεκτρομηχανολογικές, αλλά και περιβαλλοντικές προβλέψεις. Όλα αυτά τα στοιχεία, όπως εξήγησε, συγκλίνουν με μοναδικό σκοπό να διαμορφωθεί μια απόλυτα ώριμη και ολοκληρωμένη πρόταση για τη ριζική αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε το στίγμα των επόμενων κινήσεων της Περιφερειακής Ενότητας, λέγοντας: «Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε με υπευθυνότητα και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Θέλουμε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ασφαλέστερο ελλιμενισμό, καλύτερη εξυπηρέτηση των αλιέων και ουσιαστική αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής του Σισίου».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ