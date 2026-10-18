Η Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ πλοίο έδρας Διοικητού της Επιχείρησης της ΕΕ EUNAVFOR MED ΕΙΡΗΝΗ κατά την παραμονή της στον λιμένα Σητείας θα είναι επισκέψιμη για το κοινό:

Δευτέρα 19 Οκτ 26: 11:00 έως 13:00

Τρίτη 20 Οκτ 26: 17:00 έως 19:00