Η Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ πλοίο έδρας Διοικητού της Επιχείρησης της ΕΕ EUNAVFOR MED ΕΙΡΗΝΗ κατά την παραμονή της στον λιμένα Σητείας θα είναι επισκέψιμη για το κοινό:
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Δευτέρα 19 Οκτ 26: 11:00 έως 13:00
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Τρίτη 20 Οκτ 26: 17:00 έως 19:00
Η Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ πλοίο έδρας Διοικητού της Επιχείρησης της ΕΕ EUNAVFOR MED ΕΙΡΗΝΗ κατά την παραμονή της στον λιμένα Σητείας θα είναι επισκέψιμη για το κοινό:
Δευτέρα 19 Οκτ 26: 11:00 έως 13:00
Τρίτη 20 Οκτ 26: 17:00 έως 19:00
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
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