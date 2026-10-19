Η τελευταία νύχτα δύο κολλητών φίλων πριν πάρουν διαφορετικούς δρόμους εξελίσσεται σε μια αλλόκοτη περιπέτεια. Οι Τζόελ Κρόφορντ και Ζανουέλ Π. Μερκάντο συνδυάζουν τη φιλιππινέζικη μυθολογία με μια τρυφερή ιστορία για τη φιλία, τις αναμνήσεις και τη δύσκολη στιγμή που καταλαβαίνεις πως μεγαλώνοντας δεν μπορείς να κρατήσεις τη ζωή ακριβώς όπως ήταν.