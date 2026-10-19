Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου είχε τη χαρά και την τιμή να υποδεχτεί τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ελένη Μπετεινάκη, η οποία παρουσίασε στους μικρούς μας μαθητές το παραμύθι της «Η Μάγισσα Χρωματούσα».

Μέσα από μια ζωντανή και διαδραστική αφήγηση, η συγγραφέας ταξίδεψε τα παιδιά στον μαγικό κόσμο της Χρωματούσας, γεμάτο χρώματα, φαντασία και όμορφα μηνύματα για τη φιλία, την καλοσύνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Τα παιδιά δεν περιορίστηκαν στον ρόλο του ακροατή, αλλά συμμετείχαν ενεργά στην εξέλιξη της αφήγησης, βιώνοντας τη μαγεία του παραμυθιού.

Η δράση εντάσσεται στους παιδαγωγικούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση, καθώς αποσκοπούσε στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου και της αφηγηματικής ικανότητας, στην ενίσχυση της ενεργητικής ακρόασης, της δημιουργικής σκέψης και της φαντασίας. Παράλληλα, επιδιώχθηκε η ενθάρρυνση της επικοινωνίας, της έκφρασης συναισθημάτων και της ενεργού συμμετοχής, καθώς και η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε αξίες όπως η ενσυναίσθηση, η συνεργασία και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η άμεση επαφή των μαθητριών/ών με τη δημιουργό του παιδικού βιβλίου, ενισχύοντας τη θετική τους στάση απέναντι στη λογοτεχνία και την αγάπη για την ανάγνωση.

Στο τέλος της συνάντησης, η κ. Μπετεινάκη χάρισε στα παιδιά χρωμοσελίδες εμπνευσμένες από το παραμύθι, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συνεχίσουν το ταξίδι στον κόσμο της Χρωματούσας μέσα από τη ζωγραφική και την προσωπική τους δημιουργική έκφραση.

Η προϊσταμένη, ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθήτριες/ές του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου ευχαριστούμε θερμά την κ. Ελένη Μπετεινάκη για την πολύτιμη παρουσία της, τη ζεστασιά και την αγάπη με την οποία προσέγγισε τα παιδιά, καθώς και για την ξεχωριστή εμπειρία που μας πρόσφερε.

Γιατί κάθε παραμύθι ανοίγει ένα παράθυρο στη φαντασία και κάθε συνάντηση με μία/έναν συγγραφέα γίνεται μια μικρή γιορτή της γνώσης, της τέχνης και της παιδικής ψυχής!

Η προϊσταμένη και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου