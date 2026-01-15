Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση και η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.