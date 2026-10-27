Σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, το σχολείο μας τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, την επέτειο του ιστορικού «ΟΧΙ», με μια όμορφη και συγκινητική εκδήλωση στο Κινηματοθέατρο «Δρήρος».

Το αφιέρωμα παρουσίασε το χρονικό των ιστορικών γεγονότων, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μάχη της Κρήτης και την καθοριστική συμβολή των Κρητικών στον αγώνα για την ελευθερία, ενώ παράλληλα ανέδειξε σημαντικούς σταθμούς της τοπικής ιστορίας της περιοχής μας, συνδέοντας το εθνικό παρελθόν με τη συλλογική μνήμη και την τοπική μας ταυτότητα.

Την ευθύνη της διοργάνωσης και της προετοιμασίας της γιορτής είχε η φιλόλογος κα Μαρία Κατσούλη, με την υποστήριξη της κας Δήμητρας Παπαπαύλου, καθηγήτριας Γαλλικών, καθώς και την πολύτιμη συνδρομή των φιλολόγων κας Εύης Γιαννακάκη και κας Νεκταριελένας Φουλέ, οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στην προετοιμασία και στις πρόβες των μαθητών και των μαθητριών μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στον κ. Νεκτάριο Κοκολάκη, καθηγητή Πληροφορικής, ο οποίος ανέλαβε το σύνολο της τεχνικής υποστήριξης της εκδήλωσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άρτια πραγματοποίησή της.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η απονομή αριστείων και βραβείων στους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν για την επίδοσή τους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη Γιορτή της Σημαίας. Ο Διευθυντής του σχολείου μας, κ. Κωνσταντίνος Κοκκίνης, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της ελληνικής σημαίας ως διαχρονικού συμβόλου ενότητας, ελευθερίας και εθνικής αξιοπρέπειας. Παράλληλα, συνέδεσε τα μηνύματά της με τις προκλήσεις του σήμερα και τις αξίες και τις αρχές που καλούμαστε όλοι να υπηρετούμε, ιδιαίτερα οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, οι αυριανοί ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες.

Θερμά συγχαρητήρια στους/στις εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και τις μαθήτριες που εργάστηκαν με μεράκι, υπευθυνότητα και ευαισθησία για την προετοιμασία και την υλοποίηση της γιορτής, κρατώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη και μεταδίδοντας τα διαχρονικά μηνύματα της επετείου.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την ευγενική παραχώρηση του Κινηματοθεάτρου «Δρήρος», καθώς και τον κ. Εμμανουήλ Ζερβάκη, ο οποίος βρίσκεται πάντα δίπλα μας και συμβάλλει πρόθυμα στην υποστήριξη των σχολικών μας εκδηλώσεων, ιδιαίτερα σε θέματα φωτισμού και τεχνικής υποστήριξης.

Ας κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη των αγώνων του λαού μας και ας εμπνεόμαστε από το θάρρος, την ενότητα και την αυταπάρνηση των προγόνων μας. Ας μεταφέρουμε στις νεότερες γενιές το διαχρονικό μήνυμα της ελευθερίας, της ειρήνης, της δημοκρατίας και της συλλογικής ευθύνης.

Γιατί η ιστορική μνήμη δεν αφορά μόνο όσα συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά και τις αξίες με τις οποίες επιλέγουμε να πορευόμαστε στο μέλλον.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!

Από το Γυμνάσιο Νεάπολης Λασιθίου