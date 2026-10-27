Ένα ακόμη περιστατικό που αφορά παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών καταγράφηκε στον Άγιο Νικόλαο με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν σε σχετική σύλληψη.

Πιο συγκεκριμένα, ένα άτομο Εβραϊκής καταγωγής συνελήφθη το πρωί εντός της πόλης του Αγίου Νικολάου καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν 12 τσιγάρα ακατέργαστης κάνναβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ