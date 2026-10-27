Στις εσχατιές της ανατολικής Κρήτης περπάτησε ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου παρέα με τον Φ.ΟΡ.Σ. Σητείας την Κυριακή 25 Οκτωβρίου2026.
Αφού διασχίσαμε τον βόρειο οδικό άξονα, παρκάραμε τα αυτοκίνητά μας στην παραλία Χιώνα του Παλαικάστρου, στην άκρη του χωματόδρομου, καθώς η θέση για πάρκινγκ, που όλοι γνωρίζουμε από τους καλοκαιρινούς μήνες, είχε μετατραπεί σε μια μικρή λιμνοθάλασσα, στα ακύμαντα νερά της οποίας καθρεφτιζόταν ο απέναντι λόφος «Καστρί» με τα ερείπια του ενετικού κάστρου, από το οποίο πήρε το όνομά του το χωριό. Είμαστε όλοι καμιά σαρανταριά νοματαίοι, οι περισσότεροι Στειακοί λόγω της εγγύτητας τους με την περιοχή, ένα μεγάλο φασαριόζικο σμήνος με διάθεση να «αδράξει τη μέρα», καθώς ο καιρός –παρά την πρωινή τοπική βροχή- είναι ιδανικός και η φύση πανέμορφη.
Ευτυχώς νέφη κρύβουν τον ήλιο κι έχουμε σκιά. Ανεβαίνουμε ανάμεσα από θυμάρια και ανθισμένους έριγγες. Πέρδικες χαμηλοπετούν κακαρίζοντας και πλήθος μικροσκοπικά λουλουδάκια ξεπετάγονται από τη γη, ενώ η Ελίνα θα μας ‘συστήσει’ ένα εξαιρετικό και σπάνιο μικρό μαύρο κρινάκι, που προσωπικά πρώτη φορά βλέπω ή μάλλον προσέχω, το biarum tenuifolium idomenaeum! Ανεβαίνοντας η θέα μας διευρύνεται καθώς μπορούμε να δούμε όλη την ακτογραμμή ως τον Κουρεμένο και ταυτόχρονα της νησίδες Γκράντες μεσοπέλαγα και την Ελάσσα πιο πίσω, θέα μαγευτική, που θα μας συνοδεύει καθ’ όλη την υπόλοιπη πεζοπορία.
Σημεία ενδιαφέροντος α)το τριγωνομετρικό του κεντρικού λόφου της χερσονήσου, στα μετόχια των Χοχλακιανών στην αρχή του φαραγγιού του Κατεργάρη (ονομασίες από Νίκο Τζουανάκη), έναν εγκαταλελειμμένο ορεινό οικισμό στο κέντρο της περιοχής με ξερολιθιές και μαντρότοιχους και μια στεγασμένη ορθογώνια δεξαμενή λίγο παραπέρα. Από εδώ ξεκινά χωματόδρομος, που θα οδηγήσει κάποιους από εμάς στα παράλια, καθώς ο καιρός φαίνεται να αγριεύει.
Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε ταγμένοι στο αρχικό σχέδιο. Σε μια σύντομη στάση ανακαλύπτουμε άλλο ένα -κυκλικό αυτή τη φορά- στεγασμένο πηγάδι με στέρνα δίπλα του και αυλάκι-οδηγό των νερών της βροχής. Καθώς αρχίζουν να πέφτουν άγριες οι πρώτες σταγόνες της επερχόμενης μπόρας θα αναρριχηθούμε ως το ιερό κορυφής του Πετσοφά με την απαράμιλλη θέα στη Χιόνα και τον υγροβιότοπό της. Κι αφού γίνουμε ‘παπιά’ κανονικά, θα πάρουμε το κατηφορικό μονοπάτι της επιστροφής.
Τελειώνει αυτό στον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο του Ρουσόλακκου, με τα ερείπια μιας πολύ μεγάλης και ατείχιστης πόλης, έκτασης 50 στρεμμάτων, που άκμασε κατά την υστερομινωική περίοδο, με κεντρική λεωφόρο που τη χωρίζει σε εννέα συνοικίες, εντυπωσιακό αποχετευτικό δίκτυο, πλούσιες οικίες, αποθήκες, εργαστήρια, ελαιοτριβείο και πατητήρι. Εδώ βρέθηκε σπασμένος, καμένος και βίαια κομματιασμένος ο περίφημος Κούρος του Παλαικάστρου, που κοσμεί το αρχαιολογικό μουσείο της Σητείας, με τους αρχαιολόγους να πιστεύουν ότι η ‘κακοποίηση’ αυτή οφείλεται σε βεβήλωση λόγω θρησκευτικών συγκρούσεων κι ότι το συγκεκριμένο αγαλματίδιο με τα πολύτιμα υλικά παρίστανε κάποια αντρική θεότητα. Κι ακολουθώντας την προτροπή της σπουδαίας αρχαιολόγου της περιοχής μας, της κυρίας Μεταξίας Τσιποπούλου, που αγαπά τον τόπο μας σαν δικό της, θα απευθύνω εκ μέρους και των δύο συλλόγων στους υπεύθυνους να φροντίσουν και να αναδείξουν τους πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, όπως τους αξίζει, για να τους θαυμάζουν και τα παιδιά μας κάποτε και να μαθαίνουν την ιστορία του τόπου μας!
Η βροχή έχει σταματήσει και τα αρχαία μάρμαρα λάμπουν βρεγμένα κάτω απ’ τις ακτίνες του ήλιου. Μια όμορφη πεζοπορία 13,5 χλμ και 350 υψομετρικής διαφοράς, τελειώνει κάπου εδώ, αφού περάσαμε από όλες τις καιρικές συνθήκες στην πορεία –που είπε κι ο Γιάννης. Κι έτσι καθώς είμαστε βρεγμένοι, θα μπούμε στα αυτοκίνητα για την επιστροφή κι είναι κάπως κρίμα γιατί δεν απολαύσαμε λίγο την γύρω περιοχή, αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν κι αυτά! Ευχαριστούμε τον Φ.ΟΡ.Σ. Σητείας και τον αρχηγό μας, Νίκο Τζουανάκη κι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για νέες περιπέτειες.
ΑΡΧΗΓΟΣ: Νίκος Τζουανάκης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γιάννης Πάγκαλος, Μαρία Μετζογιαννάκη, Ελίνα Στρικ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
Μαρία Μετζογιαννάκη
ΒΙΝΤΕΟ: Γιάννης Πάγκαλος
ΧΑΡΤΗΣ: Γιάννης Πάγκαλος