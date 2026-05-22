Στη συστηματική προσπάθεια εντοπισμού και περιορισμού των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης αναφέρθηκε μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ και το δημοσιογράφο Νίκο Τραντά ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Γιώργος Παπαδάκης, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα νέα ηλεκτρονικά υδρόμετρα.

Όπως σημείωσε, η ΔΕΥΑΑΝ έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη μείωση των απωλειών νερού μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Τα νέα ηλεκτρονικά υδρόμετρα επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση περιπτώσεων σταθερής ή αιφνίδιας υπερκατανάλωσης με διάρκεια σε κάθε παροχή, δίνοντας τη δυνατότητα στην Υπηρεσία να παρεμβαίνει άμεσα.

«Όταν εντοπίζονται τέτοιες ενδείξεις, η Υπηρεσία επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον καταναλωτή ώστε να προχωρήσει σε έλεγχο για πιθανή διαρροή. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πολύτιμων υδατικών πόρων για τον Δήμο, αλλά και περιορισμός της οικονομικής επιβάρυνσης για τον ίδιο τον πολίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι στόχος της ΔΕΥΑΑΝ είναι να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό το διαθέσιμο τεχνολογικό εργαλείο, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε νερό με τον πλέον περιβαλλοντικά υπεύθυνο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιοχή της Ελούντας, όπου –όπως επισήμανε– καταγράφονται οι μεγαλύτερες προκλήσεις στο δίκτυο ύδρευσης.

Παράλληλα, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΑΝ αναγνώρισε ότι η νέα αυτή προσέγγιση ήδη αποδίδει αποτελέσματα. Ενδεικτικά ανέφερε ότι μέσα σε μόλις έναν μήνα η Υπηρεσία πραγματοποίησε περίπου 509 τηλεφωνικές ενημερώσεις προς καταναλωτές για έλεγχο πιθανών διαρροών.

Όπως εξήγησε, όταν ένα υδρόμετρο καταγράφει αδιάκοπα κατανάλωση με σταθερό ρυθμό, ημέρα και νύχτα, αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη διαρροής. Στο σύνολο των 15.800 ηλεκτρονικών υδρομέτρων που λειτουργούν στον Δήμο, καταγράφονται καθημερινά περίπου 600 σήματα συναγερμού, τα οποία ειδοποιούν για πιθανές διαρροές ανεξαρτήτως μεγέθους.